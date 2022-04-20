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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نقلت صحيفة مصراوي عن موقع " mashed"، أن دراسات كشفت أن قشر البطاطس يحتوي على نسب عالية من المغذيات أي نحو 3 جرامات من البروتين و5 جرامات من الألياف (تحتوي البطاطس على جرامين فقط) وفيتامينات ب"، كما تحتوي أيضا على فيتامين B6 وهو أحد فيتامينات "ب" التي تعزز الجهاز العصبي المركزي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة.

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لن ترمي قشر البطاطس بعد اليوم.. اقرأ هذه المعلومات وستغير قناعتك (فوائد ثمينة)

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ويؤكد خبير التغذية " Phil Nolte" والمتخصص في دراسة ثمرة البطاطس في جامعة أيداهو الأمريكية، أن قشر البطاطس يحتوي على العديد من الفيتامينات إذا كان سمكها سميكا أو نحيفا، مشيرا إلى أن كل فوائد البطاطس موجودة في قشرها، ويساهم بشكل كبير في التكوين الغذائي العام للبطاطس، حيث إنه يحتوي على نسبة كبيرة من الحديد مقسمة 50/50 بين القشرة والبطاطس.

فيما أكدت خبيرة التغذية " Purely Elizabeth" أن الشكل الخارجي للفاكهة والخضروات عامة، يكون غنيا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي لديها القدرة على حماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى السرطان، بالإضافة إلى تحفيز جهاز المناعة وتقليل الالتهاب.

فيما يلي، وصفة بطاطس بقشرها مع الدجاج:

المكونات:

حبات متوسطة الحجم من البطاطس، دجاج مقطع، صلصة، زبدة، الملح والفلفل حسب الذوق، جبن شيدر، زيت.

قم بوخز البطاطس عدة مرات باستخدام الشوكة وضعها في الفرن لمدة ساعة حتى تنضج.

أخرج البطاطس من الفرن واتركها لتبرد، وقطعها إلى نصفين.

ادهن البطاطس بالزيت من الخارج وتبله من الداخل بالملح والفلفل.

ضع الصلصة والزبدة على شرائح البطاطس وفوقها قطع الدجاج.

ضعها في الفرن مرة أخرى على درجة حرارة 230 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.