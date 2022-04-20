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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يبحث كثير من الناس عن الخلطات الطبيعية هروبا من العقاقير الكيميائية وآثارها الجانبية ,ومن أكثر الخلطات الطبيعية انتشارا هي تلك التي تعطي الانسان مزيدا من الحيوية والطاقة والقدرة الجنسية, ومن هذه الخلطات خلطة الزنجبيل .

ماهي خلطة الزنجبيل

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إضافة هذه المادة إلى مزيج من الزنجبيل والعسل تمنحك قوة وحيوية ورغبة جامحة لم تشعر بها من قبل! (تعرف عليها)

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عشب الزنجبيل الذي يحتوي على نسبة كبيرة من المركبات الطبيعية التي تعمل على تحفيز الدورة الدموية، مع استخدامك لخلطة الزنجبيل الحار يمكنك التمتع بعلاقة جنسية رائعة والتخلص تمامًا من مشكلة الضعف الجنسي وسرعة القذف المبكر.

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مكونات الخلطة:

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امزج نصف ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل مع بيضة واحدة مسلوقة وملعقة من العسل، تناول هذه الخلطة مرة واحدة يوميًا قبل الذهاب إلى الفراش لمدة شهر متواصل. يمكنكِ ايضًا شرب شاي الزنجبيل مرتين يوميًا.

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خلطة لعسل

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العسل هو من أهم المواد الغذائية الطبيعية في علاج مشكلة القذف المبكر لدى الرجال فهو يتمتع بخصائص عديدة تساهم في تدفق الدم إلى العضو الذكري وتأخير عملية القذف.

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المكونات

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ويمكنك عمل وصفة منزلية بالعسل لإطالة فترة الجماع والشعور بالمتعة واللذة الجنسية وذلك من خلال خلط قطع صغيرة من الجزر مع بيضة مسلوقة ومهروسة ويضاف إليهما ملعقة كبيرة من العسل ويتم تناول هذه الوصفة في الصباح الباكر على الريق أو قبل النوم.

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تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات

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تناول الأطعمة التي تحتوي على الفيتامينات وحمض الفوليك والتي غالبًا تتواجد في الفواكه والخضروات فحمض الفوليك يلعب دورًا كبيرًا في تحسين الحالة المزاجية والنفسية التي تسبب سرعة القذف ويتواجد حمض الفوليك في السبانخ والبروكلي بكثرة. لابد من تناول الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات خاصة فيتامين سي الذي يساعد الجسم في التخلص من الشوارد الحرة التي تتراكم على العضو الذكري للرجل، ويتوفر فيتامين سي في البرتقال واليوسفي والليمون، من أهم الفيتامينات أيضًا التي تؤخر من عملية القذف هو فيتامين ه‍ الذي يقضي على القذف السريع ويوجد في الكبدة وبذور جنين القمح.

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المصدر.اهل مصر