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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فجرت جامعة ستوني بروك للطب و مقرها نيويورك واحدة من أكثر قنابل علم ما بعد الموت جنونا و إثارة .

ففي دراسة علمية هي الأحدث و الأكثر دق، تبين لكبار الباحثين فيها أن المخ يتوقف عن العمل بمجرد الوفاة، أو بعدها بدقائق، و هذا كان متعارف عليه منذ زمن، لكن جديد الدراسة أثبت أن توقف المخ يكون بنسبة تقارب ٩٥%، تشمل كل مراكز رد الفعل و المراكز الحيوية الرئيسية كالتنفس و النبض و الحركة و غيرها، لكن مراكز السمع والإبصار علي وجه الدقة تستمر في إعطاء إشارات لفترات طويلة بعد الوفاة تجاوزت بضع ساعات، نفس الإشارات التي تعطيها المراكز نفسها للشخص الحي، الميت يسمع ما حوله بكل وضوح، يرانا حوله بجلاء تام، لكنه أصبح حبيس نفسه، انعدمت عنده الحركة و ردود الفعل، لا يستطيع الرد عليك، لا يستطيع الحركة تجاهك، لكنه يراك و يسمعك تماما كما لو كان حيا .

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أخبر بها النبي محمد قبل 1400 عام.. جامعة امريكية تفجر واحدة من أكثر قنابل "علم ما بعد الموت" جنونا و إثارة

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مذهل أثناء قراءة البحث و مع كل كلمة و إثبات يحضرني موقف رسول الله صلي الله عليه و سلم مع قتلى المشركين في بدر، وقف صلى الله عليه وسلم ينادي : يا عتبة بن ربيعة، ويا شيبة بن ربيعة، ويا أمية بن خلف، ويا أبا جهل بن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا.

فقال عمر : يا رسول الله أتنادي أقواما قد جيفوا؟!!

فقال صلي الله عليه وسلم : و الذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لي منهم، غير أنهم لا يجيبون.

أشهد أنك رسول الله ..

في بحث من جامعة ميتشيجين University of Michigan تؤكد الدكتورة Jimo Borjigin أن الإنسان قبيل الموت بلحظات يرى أشياء مجهولة!!!!

وعندما قام فريق البحث بمراقبة نشاط الدماغ لدى عدد من البشر لحظة الموت وجدوا نشاطاً غير عادي في المنطقة البصرية من الدماغ.

لقد سجل العلماء من هذه الجامعة إشارات بواسطة الأقطاب الكهربائية لقياس تقلّبات الكهربية في الدماغ Electroencephalogram EEG صادرة من عدد من البشر خلال الموت، و تبين أن نشاطاً زائداً في منطقة الإبصار في الدماغ يدل على أن الميت يرى أشياء مذهلة تؤدي لحدوث هذا النشاط، ولكن لم يتعرف العلماء حينها على نوعية الصور التي يراها من يشرف على الموت.

و تبين من صور المسح بالرنين المغنطيسي الوظيفي نشاطاً زائداً في منطقة الإبصار، مما يدل على أن الكائن الذي يشرف على الموت يرى أشياء غريبة لحظة الموت .



ما نوعية الأشياء التي يراها الميت؟؟؟

أجابتها دراسة لاحقة لجامعة ميتشيجن الأمريكية ذاتها و التي أكدت بشكل تام أن إشارات مركز الإبصار في المخ لحظة الاحتضار تكون بشكل أقوي بكثير جدا من الاشارات الطبيعية .

و تقارب الإشارات التي يعطيها مركز الإبصار في المخ حين التعرض لوميض قوي جدا يبدو أن الميت يري حينها أشياء عالية الإضاءة بشكل غير طبيعي، يراها بوضوح و جلاء تام يفسره الإشارات القوية التي يعطيها مركز الإبصار في المخ بأن هناك موجات ضوئية عالية القوة و الوضوح .

وصدق الله العظيم

" لَّقَدۡ كُنتَ فِی غَفۡلَةࣲ مِّنۡ هَـٰذَا فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَاۤءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلۡیَوۡمَ حَدِیدࣱ"

"سوره ق 22"

يبدوا أن الوميض هذا المصحوب بإشارات قوية جدا لمركز الإبصار في المخ حين الاحتضار، هو لظهور كائنات نورانية عالية الإضاءة جدا، بشكل لا يمكن للكائن الحي العادي أن يراها، و لكن لا يراها إلا من أصبح بصره اليوم حديد،

(سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) ..

"فصلت'