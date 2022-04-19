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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في كثير من الأحيان يحرم البعوض الناس من الاستمتاع بنسمات الهواء العليل في ليالي الصيف على الشواطئ أو الأماكن المفتوحة، فضلا عن أنه ينقل بعض الأمراض الخطيرة كالملاريا في المناطق الاستوائية.

ولتجنب لدغات البعوض المزعجة والأمراض الخطيرة، التي ينقلها، تنصح مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية بالتخلي عن جل الاستحمام ومستحضرات العناية والتجميل ذات الرائحة النفاذة؛ نظرا لأن البعوض ينجذب إلى مثل هذه الروائح القوية.

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وداًعا للبعوض المزعج .. تعرف على طريقة التخلص من لدغات الناموس في الصيف

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كما ينبغي ارتداء ملابس تغطي أكبر قدر من الجسم، مع مراعاة أن تكون ذات ألوان فاتحة كالأبيض والبيج بدلا من الألوان الداكنة أو الزاهية.

وأشارت المجلة المعنية بالطب والدواء إلى إمكانية استعمال المستحضرات الطاردة للبعوض، والتي تحتوي على مادة Icaridin أو DEET، علما بأن مادة DEET تعد أكثر فاعلية ويتعين استخدامها في المناطق الاستوائية.