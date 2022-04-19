نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سم قاتل: أضرار ومخاطر يجهلها الكثيرون عن استخدام “زيت الزيتون“ في هذه الحالات.. قد تدمر حياتك! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتمّ إنتاج زيت الزيتون (بالإنجليزيّة: Olive Oil) من فاكهةِ الزيتون التي تنمو على أشجار الزيتون، حيث يُعَدُّ هذا الزيت من الأطعمةِ التي تحتوي على كمّيةٍ كبيرةٍ من السُّعراتِ الحراريّة؛ ولذلك يُنصَح دائماً باستخدامه باعتدال.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

مفاجأة مزلزلة: صدام حسين لم يتم إعدام شنقًا كم نشر.. إنما تم قتله بهذه الطريقة البشعة في هذا المكان.. شاهد (الحقيقة الصادمة)

مشروب خارق لتنظيف القولون وطرد الفضلات حتى ولو كانت مثل الحجار والقضاء على جرثومة المعدة ومشاكل الإمساك نهائيًا (طريقة التحضير)

4 علامات في اليدين والقدمين يتجاهلها الكثير من الناس وهي مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضرور ي لجمسك

سم قاتل: أضرار ومخاطر يجهلها الكثيرون عن استخدام “زيت الزيتون“ في هذه الحالات.. قد تدمر حياتك!

هذه المشروبات سبب رئيسي للصداع النصفي وارتفاع الضغط .. تجنب تناولها فورًا وتخلص من الآلام

أوراق هذه النبتة رخيصة الثمن تخفض الضغط وتقلل الكولسترول وتنظم مستويات السكر في الدم وتخفف أعراض السكري بشكل فوري

عشبة سحرية لتنزيل ضغط الدم والتحكم في الجلوكوز الضار وإنقاص الوزن وتستخدم لعلاج السرطان.. تعرف على العشبة المعجزة

بعد زفافة بساعيتن.. عريس ينهار فجأة ويبكي بين يدي عروسته حتى الصباح وما حدث جعل العروسة تصفها باسوأ ليلة في حياتها

نقص فيتامين B12 يؤدي إلى فقر الدم وتلف الأعصاب .. تعرف على 3 علامات في الجسد تدل على نقص شديد في هذا الفيتامين الهام لجسمك

إذا ظهرت هذه العلامات على ساقيك فإنك تعاني من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار في الدم لديك.. تعرف عليها الآن ولا تتردد

مشروب الكمون معجزة ربانية لحرق الدهون المتراكمة في البطن وطرد البلغم من الحلق والرئتين ويُعالج التهابات الحلق والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي (طريقة التحضير والاستخدام)

مشروب بسيط يعوض نقص فيتامين " د " الضروري لجسمك ويمنع تساقط العظام والشعر وآلام العضلات لديك

كما أنَّه يحتوي على العديد من الأحماض الدُّهنية الأُحاديّة غير المُشبَعة (بالإنجليزيّة: Monounsaturated fatty acids)؛ وهي دهونٌ صحّيةٌ تُساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكّري من النوع الثاني، كما أنَّ لزيت الزيتون استخداماتٍ عديدة في صناعة مُستحضَرات التجميل، والصابون، وبعض الأدوية.

أضرار زيت الزيتون:

يُعَدُّ زيت الزيتون آمناً عند تناوُله بشكل مُناسب عن طريقِ الفم؛ حيث يمكن استخدامه بنسبة تصل إلى 14% من إجماليّ السُّعرات الحراريّة التي يتمّ تناولها يوميّاً؛ أي ما يُعادل ملعقتين كبيرتين تقريباً، إلّا أنَّ تناوُله عن طريق الفم قد يُسبِّب الغثيان عند بعض الأشخاص،.

بالإضافة إلى أنَّ تناوُله بعد علاج الأسنان قد يُسبِّب الحساسيّة للفم، كما يُعَدُّ زيت الزيتون آمناً أيضاً عند استخدامه على الجلد بالشكل المناسب، إلّا أنَّه قد يُسبِّب تأخُّر استجابة الحساسيّة، والتهاب الجلد التماسيّ،.

وتجدُر الإشارة إلى أنّ هناك بعض المحاذير التي ترتبط باستهلاك زيت الزيتون، ومنها:

الجراحة: حيث إنَّ زيت الزيتون يُؤثِّر في التحكُّم في سكّر الدم أثناء الجراحة، وبعدها؛ لذلك يُنصَح بالتوقُّفِ عن تناوُل زيت الزيتون قبلَ الجراحةِ بأسبوعَين.

السكّري: حيث إنَّ زيت الزيتون يُخفِّض مُستويات السكّر في الدم؛ لذلك يُنصَح مرضى السكّري بمُراقبة نسبة السكّر في الدم جيّداً عند استخدامهم لزيت الزيتون.

الحمل، والرضاعة: حيث يُنصَح بعدم استخدام كمّيات كبيرة من زيت الزيتون في الأطعمة، وذلك أثناء الحمل، والرضاعة الطبيعيّة، على الرَّغم من عدم وجود معلومات مُوثَّقة تُؤكِّد ضرره.