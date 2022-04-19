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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فوائد الكمون المغلي للتخسيس، حيث منع عملية تخزين الدهون في الجسم، والتي تُسبب زيادة الوزن لاحقاً، ويُسرع بصورةٍ كبيرةٍ قدرة الجسم على حرق الدهون، لا سيما المُتراكمة في منطقة البطن.

كما يرفع معدل عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، الضروري لمزيدٍ من خسارة الوزن، وحرق السعرات الحرارية الزائدة في الجسم، ويُحسن عملية الهضم والامتصاص بطريقةٍ فعالة.

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مشروب الكمون معجزة ربانية لحرق الدهون المتراكمة في البطن وطرد البلغم من الحلق والرئتين ويُعالج التهابات الحلق والجيوب الأنفية والالتهاب الرئوي (طريقة التحضير والاستخدام)

مشروب بسيط يعوض نقص فيتامين " د " الضروري لجسمك ويمنع تساقط العظام والشعر وآلام العضلات لديك

ريجيم الكمون



إنّ الطريقة الرئيسية لريجيم الكمون، شرب كوب من الكمون قبل كل وجبة رئيسية.

المكوّنات:

ثلاث ملاعق كبيرة من بذور الكمون غير المطحونة.

ليمونتان مقطعتان من المنتصف.

ثلاثة أكواب من الماء.

طريقة التحضير:

وضع الماء في قدرٍ وغليه جيداً، وإضافة الكمون وقطع الليمون إلى الماء.

تغطية الخليط وتركه طوال ساعات الليل، ثمّ يُشرب صبيحة اليوم التالي، مع العلم أن المكوّنات التي تم ذكرها تكفي ليومٍ واحدٍ فقط.

فوائد الكمون للكبد

وذلك من خلال تنقية الكبد من السموم، وحمايته من الإصابة بالسرطان، وخفض معدل الكولسترول الكلي، ونسبة الدهون الثلاثية في الجسم.

فوائد الكمون للجهاز التنفسي



يخلص من السعال، ويطرد البلغم من الحلق والرئتين، ويُعالج التهابات الحلق، والتهاب الجيوب الأنفية، والالتهاب الرئوي.

فوائد الكمون للأطفال



يُعالج المشاكل الهضمية عند الأطفال، ويُخلصهم من الإمساك.

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فوائد الكمون المغلي

فوائد الكمون المغلي مُتنوعة للجسم من تعزيز للجهاز المناعي والوقاية الجسم من الأمراض، ‏ أيضاً فهو يحتوي على مضادات للأكسدة و يعمل على حماية الجسم من الإصابة بأمراض القلب و غيرها الكثير.

1- أن تناولهُ يُعتبرُ علاج لمرض فقر الدم “ الأنيميا ” و ذلك لأنه غني بمعدِن الحديد و الذي يُساهم في تعزيز و تحسين نسبة الهيموجلوبين في الدم ، مما يزيد من كريات الدم الحمراء.

2- تعزيز عمل الجهاز المناعي بالجسم ، فيُساهم في التقليل من احتمالية الإصابة بالأمراض، و خاصة نزلات البرد و الإنفلونزا التي يكثر الإصابة بها خاصة في فصل الشتاء ، فالكمون المَغلي يحتوي على خصائص مُضادة للالتهاب و يُساهم في تطهير الجسم.

3- يقوم بتنشيط عمل الكبد و يساهم في طرد السموم من الجسم أيضاً فهو يزيد من إفرازات الإنزيمات الهاضمة في البنكرياس.

4- يُساهم في التخفيف من اضطرابات الجهاز الهضمي ، فهو له أثر كبير لطرد الغازات من الأمعاء ، و أيضاً يعمل على تسكين آلام البطن ، أيضاً فهو علاج فعال للإسهال و الغثيان و القئ.

5- ويساهم في تحسين عملية الهضم و يُعتبر علاج لعسرِ الهضم.

6- يساهم في تحسين القدرة على النوم العميق ويمكن استخدامه كعلاج للأرق الليلي و اضطرابات النوم.

7- يساهم في علاج التهابات الجهاز البولي و خاصة التهابات المثانة و الكُلى.

8- و يفيد كذلك في طرد التَّرسُّبات و الرَّمل من الكُلى و تنشيط عملها.

9- من فوائد الكمون المَغلي أيضاً في تنشيط الجسم ، و زيادة الطاقة و الحيوية فيه ، و التَّخلُّص من إحساس الإرهاق و التَّعب المُزمن.

10- الكمُّون المَغلي مُفيدٌ للمَرأة الحامل في الأشهر الأولى من الحَمل ، فهو يدعمها بنسبة عاليةٍ من “حمض الفوليك” و هو عنصر ضروري لمنع خطر التَّشوُّهات التي قد تُصيبُ بعض الأجنَّة.

11- يُساهم في علاج تقرُّحات الفم و يعمل على تطهير الفم من البكتيريا ، أيضاً هو نافع في علاج بعض من المشاكل التي يمكن أن تُصيب الجهاز التَّنفسي مثل :

“السُّعال و الرَّبو الشُّعبي و ضيق التَّنفس و أوجاع الصَّدر”

أيضاً فهو يقومُ بطردِ البلغم من الرِّئتين و يُعالجُ إلتهابات الحلق و الحنجرة.

12- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع ، و بذلك يعمل على حماية القلب و الشرايين من بعض الأمراض مثل :

“ الجلطات و تصلُّب الشَّرايين”.

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13- يحتوي مَغلي الكمُّون على مواد مُضادة للأكسدة و التي تقي من الإصابة بأنواع كثيرة من السَّرطانات.

14- يُساهم في إنقاص الوزن الزائد و مُكافحة السُّمنة ، لأنَّه يزيد من حرارة الجسم.

