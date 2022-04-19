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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد ارتفاع الكوليسترول قاتلا صامتا لا تظهر عليه أعراض عادة، ولكن يمكن أن يفاجئنا بمضاعفات تهدد الحياة.

ويساعد تجنب هذه الأطعمة في تقليل مستوياتك ومخاطرك بشكل كبير، وفق ما ذكر موقع "healtline".

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ترفع الكوليسترول وتدمر عضلة القلب.. ابتعد عن تناول هذه الأطعمة في رمضان

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-الحلويات

يؤدي تناول الحلويات مثل الكحك والآيس كريم والمعجنات إلى السمنة وزيادة مستويات الدهون الثلاثية، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب.

-الوجبات السريعة

يتسبب تناول الوجبات السريعة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، فضلا عن الإصابة بالسمنة، وعدم التحكم في نسبة السكر في الدم، وبالتالي يفضل تجنب تناولها للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو انسداد الشرايين.

-الأطعمة الدهنية

تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المتحولة والأملاح الزائد، لذا يمكن أن تزيد من مستوى الكوليسترول الضار في الدم، بالإضافة إلى محتواها المفرط من الدهون يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسمنة ومرض السكري.

-اللحوم المصنعة

يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات LDL، كما أن استهلاكها بصورة مفرطة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان مثل سرطان القولون.

-الأطعمة المقلية

تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول الضار، لذا من الأفضل تجنب تناولها، بالإضافة إلى أنها مليئة بالسعرات الحرارية والدهون المتحولة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسمنة.