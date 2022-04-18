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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يفضل الكثيرون تناول وجبة الفول على السحور في رمضان، أو كذلك البيض، لكن هل فكرت في تناول الفول والبيض معا؟.. هل تعرف ماذا يمكن أن يحث لجسمك؟.

مصراوي تواصل مع الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، ليكشف لنا ما يمكن أن يحدث للجسم عند تناول الفول والبيض معا على السحور.

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الفول والبيض في السحور.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولهما معا

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يقول أخصائي التغذية العلاجية: "الفول مفيد حيث أنه من البقوليات التي تحتوي على الألياف والبروتين النباتي، والنشويات الصحية، والفوليك أسيد والحديد والمغنميسيوم".

ويضيف: " أما البيض فهو وجبة رائعة، ومصدر جيد للبروتين الحيواني، كما أن الصفار يحتوي على فيتامين A، الكولين.

ويكشف أخصائي التغذية العلاجية: "أما تناول وجبة الفول والبيض معا، بالطبع مفيد، حيث يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم، ويمكن تناول الوجبة مع الخبز الأيمر في رمضان، حيث يساعد على الشبع في الصيام".

وحذر أخصائي التغذية من الإفراط في تناول لفول والبيض معًا، مشيرا إلى أنه يمكن أن يسبب عصر الهضم، كما كشف أن الإفراط يشكل خطرا أيضا على صحة مرضى النقرس والقولون.