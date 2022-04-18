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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذرت النيابة العامة السعودية اليوم الاثنين جميع المواطنين والمقيمين من عقوبات صارمة في حال إنشاء مواقع عبر الشبكة المعلوماتية لجمع التبرعات.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها على موقع “تويتر”: يُحظر إنشاء مواقع عبر الشبكة المعلوماتية بزعم جمع التبرعات بهدف تمويل منظمات إرهابية تحت ذريعة العمل الخيري خارج المملكة أو التبرع والإحسان في هذا الشأن.

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لجميع المغتربين والمقيمين.. السعودية تعلن عن عقوبات صارمة السجن 10 سنوات وغرامة 5 مليون ريال لمن يرتكب هذه المخالفة!!

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وأكدت النيابة أن هذه الأعمال تنحصر في الجهات الرسمية المختصة بتلقى التبرعات للأعمال الإغاثية والإنسانية الدولية.

وأوضحت النيابة أن كل شخص يتركب هذه الجريمة سوف يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وفي وقت سابق وجهت رئاسة أمن الدولة السعودية تحذيرا من جمع التبرعات لجهات داخلية أو خارجية، مشددة على أن ذلك التبرع يعرض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة أن “من يريد التبرع للخارج، فإن الجهة الوحيدة المصرح لها بإيصال التبرعات لخارج السعودية هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”.

وفي مايو/أيار الماضي، منعت السلطات السعودية أية جهة غير “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، من قبول التبرعات إلى خارج المملكة.