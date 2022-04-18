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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خطف الموت الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والدة الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة الحدود الشمالية.

وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا جاء فيه “انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود”

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الموت يخطف الأميرة لولوة بنت فهد .. والحزن يخيم على الأسرة الحاكمة في السعودية

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وأضاف البيان أنه سيصلى على الفقيدة “يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 9 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض”.

واختتم بيان الديوان الملكي “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

ومن جانبه نعى عبدالرحمن بن مساعد الفقيدة وكتب قائلا “اللهم اغفر لها وارحمها وأسكنها فسيح جناتك إنّا لله وإنّا إليه راجعون”

وبدورها قدمت صفحة أخبار آل سعود الرسمية عبر تويتر ، تعازيها للعائلة قائلة “بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم ، صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة بنت فهد بن عبدالعزيز والدة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية .. نسأل الله ان يغفر لها وان يرحمها .. وأن يلهمهم الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا اليه راجعون”.