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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يجب دعم مكملات مرض السكري بدراسات إضافية تشير إلى قدرتها على المساعدة في علاج الحالة. يمكن أن يساعد تناول أي من هذه الحبوب الثلاثة اليومية ، الموصى بها من قبل الباحثين ، في خفض نسبة السكر في الدم.

يعتمد الكثير من الناس على المكملات الغذائية للعديد من المشكلات الصحية. هناك عدد قليل من الحبوب التي أثبتت فعاليتها في المساعدة على التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم ، مما يسمح بإدارة مرض السكري من النوع 2 وخفض نسبة السكر في الدم لتقليل الأعراض.

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3 أنواع من الحبوب تخفض نسبة السكر في الدم سريعا وتتحكم في نسبة الجلوكوز بشكل أذهل الباحثين

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قرفة

غالبًا ما توصف القرفة ، وهي نوع من التوابل المصنوعة من لحاء الشجر ، بخصائصها الطبية المحتملة.

نظرت إحدى الدراسات المنشورة ، في مجلة Diabetes Care ، إلى 30 شخصًا مصابًا بداء السكري من النوع 2 تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات تناول 1 جرام أو 3 جرام أو 6 جرام من مكملات القرفة يوميًا بينما تناول 30 شخصًا علاجًا وهميًا.

بعد 40 يومًا ، كل من تناول القرفة كان لديه سكر دم أقل بشكل ملحوظ.

كما لوحظ انخفاض في الدهون الثلاثية والبروتين الدهني منخفض الكثافة ومستويات الكوليسترول الكلية.

فيتامين د

يُعرف باسم "فيتامين أشعة الشمس" ، يتم إنتاج فيتامين د في بشرتك استجابةً لأشعة الشمس المباشرة.

سيطرت التأثيرات الصحية الإيجابية العديدة لفيتامين (د) على عالم المكملات الغذائية في السنوات الأخيرة.

استكشفت إحدى المراجعات المنهجية ما إذا كانت مكملات فيتامين (د) قد حسنت السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.

أشارت نتائج المراجعة إلى أن متوسط ​​مستويات السكر في الدم بشكل عام يمكن أن ينخفض ​​بمكملات فيتامين د ، ولكن لا يصوم مستويات السكر في الدم.

ومع ذلك ، لم تكن هذه التأثيرات متسقة في جميع المشاركين.

المغنيسيوم

المغنيسيوم عنصر غذائي أساسي مطلوب للدماغ والجسم.

يمكن أن يحدث نقص المغنيسيوم بسبب عدم كفاية تناول المغنيسيوم ، أو ضعف امتصاص الأمعاء للمعادن ، أو فقدانه المفرط.

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH) ، يعد المغنيسيوم عمليا عقارًا رائعًا خاصة لأولئك الذين يهتمون بخفض نسبة السكر في الدم.

قال موقع Diabetes.co.uk إن تناول نظام غذائي غني بالمغنيسيوم يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

في مراجعة منهجية ، أشارت ثماني من 12 دراسة إلى أن إعطاء مكملات المغنيسيوم لمدة ستة إلى 24 أسبوعًا للأشخاص الأصحاء أو المصابين بداء السكري من النوع 2 ساعد في تقليل مستويات السكر في الدم أثناء الصيام ، مقارنةً بالعلاج الوهمي.

في الواقع ، لاحظ أخصائيو الرعاية الصحية أن كل زيادة بمقدار 50 ملجم في تناول المغنيسيوم تنتج انخفاضًا بنسبة 3 في المائة في سكر الدم الصائم لدى أولئك الذين شاركوا في الدراسات بمستويات منخفضة من المغنيسيوم في الدم.

تشمل الطرق الأخرى للمساعدة في خفض نسبة السكر في الدم ما يلي:

حمية صحية

يمارس

إدارة تناول الكربوهيدرات

حافظ على رطوبتك

السيطرة على جزء

تحكم في مستويات التوتر.