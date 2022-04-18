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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تتأثر اسعار الوقود في الامارات وباقي دول العالم بالعديد من المتغيرات التي تجعلها ترتفع وتنخفض بشكلٍ مستمر، لذلك تتبع الإمارات سياسة التسعيرة الشهرية، أي يتم طرح سعر الوقود الامارات مطلع كل شهر بناءً على آخر مستجدات سوق النفط. تالياً اسعار البترول في الامارات لشهر أبريل 2022 والتي تتضمن أيضاً اسعار البنزين في الامارات بمختلف أنواعه إضافة إلى سعر الديزل. سيتم تحديث هذا المقال بشكلٍ شهري لتبقوا على معرفة بآخر الأسعار.

جدول اسعار البترول في الامارات لشهر أبريل 2022

يوضّح الجدول التالي مقدار ارتفاع أسعار البترول في الإمارات لشهر أبريل 2022 للتر الواحد:

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تعديل أسعار الوقود في الإمارات مع ارتفاع الأسعار عالمياً.. وهذه الأسعار الجديدة لشهر ابريل 2022 (تعرف عليها)

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نوع الوقود اسعار البترول في الامارات لشهر ابريل 2022 اسعار البترول في الامارات لشهر مارس 2022 سوبر 98 3.74 درهم اماراتي 3.23 درهم إماراتي خاص 95 3.62 درهم إماراتي 3.12 درهم إماراتي إي بلس 91 3.55 درهم إماراتي 3.05 درهم إماراتي ديزل 4.02 درهم إماراتي 3.19 درهم إماراتي

أقرت لجنة متابعة اسعار البنزين في الامارات ارتفاع أسعار البنزين والديزل خلال شهر أبريل 2022 بنسب متفاوتة عن اسعار البنزين وبذات القدر اسعار الديزل للتر الواحد، مقارنة بأسعار شهر مارس 2022.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن اسعار البترول اليوم في الامارات تخضع للتعديل بشكلٍ شهري، لكن هذا لا يعني بالضرورة ارتفاعها أو انخفاضها فكثيراً ما يتم تثبيت سعر البنزين والديزل في الامارات لعدة أشهر متتالية.

اسعار الغاز الطبيعي في الامارات

تهدف الامارات إلى المساهمة في خفض الأثر السلبي لانبعاثات الوقود على البيئة، لذلك توفر شركة أدنوك الغاز الطبيعي للمركبات بسعر أقل من اسعار البترول اليوم الامارات تشجيعاً للسائقين على تحويل مركباتهم للغاز، أما سعر الغاز فهو ثابت منذ مارس 2017.

اسعار الغاز الطبيعي للمركبات: 1.40 درهم/ متر مكعب

أشهر محطات البترول في الإمارات

كثيرةٌ هي محطات الوقود في الإمارات وتقدم جميعها خدمات مميزة ومتنوعة، ويمكن معرفة اسعار البترول بالامارات اليوم بمجرد المرور بأي منها، إذ يتم تثبيت لوحات رقمية بأسعار الوقود الحالية.

محطة بترول الامارات

شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)

شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك)

بهذا نكون قد وصلنا لنهاية مقالنا الذي سلط الضوء هذه المرة على اسعار البترول في الامارات لشهر أبريل 2022 وأسعار غاز المركبات. يمكنكم زيارة مدونة السيارات من دوبيزل والاطلاع على العديد من المقالات المميزة والتي تنشر بشكلٍ يومي.