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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد التحديث الأخير لأسعار البنزين والنفط، بدء البحث من قبل المواطنين السعوديين عن أسعار البنزين الجديدة في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، حيث يتم تحديث وتجديد أسعار مواد الطاقة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويكون من المحتمل إنخفاض أسعار البنزين او زياده، وذلك حسب أسعار التصدير، وفي هذا المقال نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة بأسعار البنزين الجديدة.

اسعار البنزين في السعودية

قامت شركة أرامكو بتحديد يوم مخصص من كل شهر ميلادي لتحديث أسعار البنزين وجاء هذا القرار في شهر فبراير الماضي ، وقامت شركة أرامكو بالاتفاق مع المؤسسات المسؤولة عن النفط في كافة المناطق بالسعودية على هذه الخطة، وجاء موضوع خطة البنزين ذو أهمية كبيرة، وذلك بسبب احتياج الشعب السعودي والمقيمين للوقود بشكل يومي، للذهاب إلى الأعمال والكثير من المشاوير الى تحتياج وسائل المواصلات، لذلك نجد أسعار البنزين في تغيير مستمر ويهتم جميع المواطنين بالاطلاع على الأسعار الجديدة البنزين كل شهر خطة أسعار أرامكو السعودية للبنزين نظرا للبحث الدائم في المملكة العربية السعودية عن أسعار البنزين، سوف نقدم لكم أسعار البنزين في الشهور المصابة لهذا العام.

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اسعار البنزين في السعودية لشهر إبريل 2022 من ارامكو بنزين 91 وبنزين 95 المطبقُة اليوم الإثنين 18/4/2022

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أسعار البنزين في السعودية لشهر أبريل 2022 والمطبقة اليوم الإثنين 18 إبريل.. فقد جاءت الأسعار كالتالي:

سعر البنزين 91 بـ 2.18 ريال سعودي.

بينما سعر البنزين 95 بـ 2.33 ريال سعودي.

سعر الديزل بـ 0.63 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال بـ 0.75 ريال سعودي.

بينما جاء سعر الكيروسين بـ 0.70 ريال سعودي.

وبذلك نكون قدمنا لكم متابعينا كافة التفاصيل الخاصة باخر اسعار الوقود في المملكة العربية السعودية أرامكو تعتمد مراجعة أسعار البنزين على مراجعة أسعار الطاقة والمنتجات المائية ، لكن تجدر الإشارة إلى أن السعر المحلي لمنتجات الطاقة سيتغير حسب الارتفاع والانخفاض ، والذي يعتمد على التغيرات في أسعار صادرات المملكة العربية السعودية إلى السوق الدولية.

اسعار البنزين أرامكو

وكانت أرامكو قد أعلنت في أبريل من العام الماضي تغيير فترة المراجعة الدورية لأسعار البنزين (منتجات الطاقة) من ربع إلى آخر مراجعة أسعار الطاقة والمنتجات المائية وفقاً للإجراءات الإدارية ويتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وموعد التقديم صباح شهر مايو.