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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعمل فيتامين ب 12 على تقوية الجسم بطرق حيوية وتصبح مساهمته واضحة بشكل محزن عندما تصبح ناقصًا. وفقًا لهولاند وباريت ، هناك ثمانية علامات منبهة تفتقر "بشكل خطير" إلى B12.

يوفر فيتامين ب 12 قائمة طويلة من الفوائد ، مثل إطلاق الطاقة من الطعام ودعم وظائف الجهاز العصبي الطبيعية. بطبيعة الحال ، يميل الناس إلى التغاضي عن هذه الفوائد حتى تصبح منخفضة في فيتامين ب 12. عندما يحدث هذا ، يميل الجسم إلى الخلل ، على الرغم من أن الآثار تستغرق وقتًا لتظهر.

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8 علامات تشير إلى انخفاض فيتامين B12 بشكل خطير .. اعرفها وماذا يجب عليك فعله؟

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ما الذي يجب أن أبحث عنه؟

يحذر هولاند وباريت من أن "المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 قد يكون من الصعب تحديدها إلا بعد فوات الأوان وتفتقر إلى النقص بشكل خطير ، ونسبة عالية بشكل مدهش من الناس يعانون من النقص".

في المملكة المتحدة ، تشير التقديرات إلى أن ستة بالمائة من البالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا يعانون من نقص فيتامين ب 12 وهذا الرقم يقترب من 20 بالمائة في أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

عندما يكون جسمك منخفضًا في فيتامين ب 12 ، يمكن أن يظهر بعدة طرق ، بما في ذلك:



التعب الشديد

نقص الطاقة

الشعور بالضعف

قرحة وحمراء

دماغ "ضبابي"

الالتباس

مشاكل في الفهم والحكم والذاكرة

رؤية مشوشة.

كيف تجاوب

تنصح NHS بزيارة طبيب عام إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين ب 12.

راجع طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض فيتامين ب 12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.

غالبًا ما يمكن تشخيص هذه الحالات بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم.

من المهم تشخيص نقص فيتامين ب 12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن.

تحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية "على الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج ، إلا أن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تُركت دون علاج" .

"كلما طالت مدة الحالة دون علاج ، زادت فرصة حدوث ضرر دائم."

ما الذي يسبب انخفاض فيتامين ب 12؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في نقص فيتامين ب 12. فقر الدم الخبيث هو الأكثر شيوعًا.

فقر الدم الخبيث هو حالة من أمراض المناعة الذاتية - مما يعني أن نظام الدفاع الطبيعي لجسمك يهاجم خلايا الجسم السليمة.

يؤثر على المعدة ويهاجم الخلايا التي تساعد الجسم على امتصاص فيتامين ب 12.

يمكن أن يصاب الناس بنقص فيتامين ب 12 من خلال عدم الحصول على ما يكفي من الأطعمة والمشروبات التي يستهلكونها.

يوضح هولاند وباريت أن "النظام الغذائي الذي يشمل الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان يوفر عادة كمية كافية من فيتامين ب 12 ، لكن الأشخاص الذين يستبعدون بعض أو كل هذه الأطعمة ، مثل النباتيين".

وفقًا لهيئة الصحة ، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي سيء للغاية بشكل عام مع هذه الأطعمة إلى حدوث نقص.

وتضيف: "من الجدير بالذكر أن مخازن فيتامين ب 12 في الجسم يمكن أن تستمر لمدة 2-4 سنوات دون أن يتم تجديدها".

"هذا يعني أن تغيير النظام الغذائي يمكن أن يحدث قبل وقت طويل من حدوث أي نقص."

علاج او معاملة

يعتمد علاج نقص فيتامين ب 12 على سبب الحالة.

"يمكن علاج معظم الناس بسهولة عن طريق الحقن أو الأقراص لتحل محل الفيتامينات المفقودة ،" يلاحظ NHS.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

هيدروكسوكوبالامين

سيانوكوبالامين.

المصدر: إكس بريس