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صنعاء - ميسرا اسماعيل - باتت ستات بعيدة جداً ، أصبحت باتت ستات قريبة من هذه المنطقة. في حالات نادرة ، يؤدي الدواء إلى ارتفاع سام في إنزيمات الكبد. تجاهل العلامات التحذيرية.

الجسم الستاتينات إلى تقليل نسبة الدهون في البروتين الدهني الكثافة ، القشور من شرايين الجسم. عند القيام بذلك ، يشير إلى صحة الخبر. عودة إلى حالة ردها. هناك أدلة على أن هناك أنواع أخرى من الأنواع التي تحتوي على أنواع أخرى من العضلات.

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إذا لاحظت هذه العلامات على جسدك فاتصل بالطبيب فورًا.. فإنها دليل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم والتهابات الكبد

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الأدوية العلاجية العلاجية.

لوطي كلينك: "يمكن أن يتسبب استخدام الستاتين في زيادة مستويات الإنزيمات التي تشير إلى التهاب الكبد.

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"اتصل بطبيبك على الفور كنت تعاني من إجهاد أو ضعف غير عادي ، أو فقدان الشهية ، أو ألم في الجزء العلوي من البطن ، أو بول داكن اللون ، أو اصفرار بشرتك أو عينيك."

تعمل إنزيمات الكبد.

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يوضح برنامج الصحة "صحة جيدة جدًا": "احتمال زيادة ارتفاع هذا الارتفاع في كبار السن وفي أولئك الذين يتناولون أدوية أخرى قد تتفاعل مع الدواء للكوليسترول أو يزيد أيضًا من إنزيمات الكبد".

في معظم الأوقات ، يرتفع ارتفاع أعراض ظهور أعراض المرض ، واللباس والبراز ، واللباس ، واللباس ، واللباس ، واللباس ، واللباس.

يضيف موقعًا صحيًا جيدًا: "حوالي ثلث الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع إنزيمات الكبد سيكون مستويات طبيعية من إنزيمات الكبد بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

التصوير المقطعي أو التصوير المقطعي بالرنين المغناطيسي.

أصبحت الخلايا الكبدية أصبحت أصبحت كاملة أو تالفة.

تتسرب هذه الخلايا أكثر من الكميات العادية من بعض المواد الكيميائية ، مثل إنزيمات الكبد إلى مجرى الدم.

بحث نُشر على الموقع الإلكتروني للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة (AAFP): "يُقدر درع الكبدية"

"المرضى الذين يعانون من ارتفاعات عالية في الظهور [إنزيم]

وهذا ينطبق أيضًا على مرضى الكبد المزمن.

أمراض الكبد ، أمراض الكبد ، أمراض الكبد ، أمراض الكبد ، العلاج بالستاتين.

أدوية الكبد بعد العلاج.

الاستعداد إنزيمات الكبد.

قد يكون إيقاف الدواء ضروريًا إذا ارتفعت مستوياته في مرحلة الطفولة.

تم شرحوا: "إذا تضاعف مستوى Alanine aminotransferase (ALT) أو aspartate aminotransferase (AST) ، بإيقاف تشغيل الستاتين.".