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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الملازم أول عبدالعزيز الأحمري ضابط بالجوازات في مطار الملك عبدالعزيز، عن الأجهزة المتوفرة داخل المنصات لاستقبال القادمين عبر المطار ، ومنها جهاز "عين الصقر" من خلاله يتم الكشف عن الوثائق الرسمية الزوار والمسافرين .

وقال الأحمري في لقاء تليفزيوني بقناة الإخبارية : " لدينا عدة أجهزة تقنية متوفرة على جميع المنصات بمطار الملك عبدالعزيز ، مٌجهزة على أعلى مستوى ، مثل جهاز عين الصقر الذي يهدف إلى الكشف عن الوثائق الرسمية والتحقق من سلامتها ، لضمان حماية وأمان المسافرين والقادمين من خارج المملكة ".

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شاهد : ضابط في الجوازات يكشف عن تقنية "عين الصقر" الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز .. والهدف منها

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وتابع :" كما يوجد لدينا أكثر من 70 منصة استقبال للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام ، والمسافرين بشكل عام ، وفي الجهة المقابلة لدينا أكثر من 50 منصة مغادرة مٌجهزة بنفس تجهيزات منصات القدوم ".

وأضاف :" وأيضاً لدينا فرق دعم فني مؤهلة ومٌدربة على أعلى مستوى ومتواجدة على مدار الساعة ، لضمان سير العمل بشكل سلسل ، ليحظى المٌعتمر والمسافر برحلة إيمانية سهلة منذ لحظة دخوله للمملكة حتى مغادرته بمشيئة الله تعالى ".

وأضاف :" قائلاً :" وأيضاً لدينا فرق دعم فني مؤهلة ومٌدربة على أعلى مستوى ومتواجدة على مدار الساعة ، لضمان سير العمل بشكل سلسل ، ليحظى المٌعتمر والمسافر برحلة إيمانية سهلة منذ لحظة دخوله للمملكة حتى مغادرته بمشيئة الله تعالى " .