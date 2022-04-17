نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وهي ترتدي الحجاب.. زوجة حليف بوتين المحتجز في أوكرانيا تناشد ولي العهد السعودي أن يساعدها في الإفراج عنه (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عبر مقطع فيديو متداول، ناشدت زوجة المعارض الأوكراني المحتجز في كييف والحليف لروسيا، فيكتور ميدفيدشوك، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن يساعدها في الإفراج عن زوجها، ما أثار تفاعلًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وظهرت زوجة السياسي الأوكراني واسمها “أوكسانا مارشينكو”، في الفيديو وهي تقول: “أناشد ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، يا صاحب السمو ، امرأة تحب زوجها وتقلق على سلامته، ترجو مساعدتك”.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

رأى عروسته في شهر العسل ( تحّلق ذقنها ) فلما اقترب منها ووضع يده فوق كتفها كانت المفاجأة !؟

شاب سعودي يهدي والدة فتاة هدية آيفون بنية الزواج من ابنتها... وبعد عدة أشهر كانت المفاجأة التي لم تكن في الحسبان!

وهي ترتدي الحجاب.. زوجة حليف بوتين المحتجز في أوكرانيا تناشد ولي العهد السعودي أن يساعدها في الإفراج عنه (فيديو)

عاجل.. غرق المدمرة الأمريكية ذاسوليفانز بعد ساعات من غرق الطراد الروسي موسكفا

تحذير عاجل.. لهذا النوع من التمور أثناء الإفطار أضرار كارثية على الكلى.. تجنبه فورًا

4 بهارات تخفف من اعراض ارتفاع السكر في الدم بشكل اذهل الاطباء

نقص فيتامين ( د ) يسبب آلام أسفل الظهر والوركين والحوض والفخذين والقدمين.. إليك طعام بسيط يعوض عنك نقص هذا الفيتامين إلهام

المشروب الأخطر على مرضى السكري.. يرفع سكر الدم فورا ويضرب هرمون الأنسولين

قلة النوم تسبب الاكتئاب والتوتر والصداع المستمر وعدم انتظام ضربات القلب.. إليك أعشاب شهيرة تقضي على الأرق وتمنحك النوم العميق والهادئ

طريقة سحرية التخلص من رواسب الأسنان السوداء

نوعان من الخضروات تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتحميك من الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية وتصلّب الشرايين

القرنفل ينظف القولون العصبي ويقضي على الجرثومة الخبيثة في المعدة ويخلصك من السموم .. إليك (طريقة الاستخدام الصحيحة)

نقص فيتامين B12.. ثلاث علامات في قدمك تشير إلى انخفاض الفيتامين الهام لجسمك (تعرف عليها الآن)

وتابعت: “سمو ولي العهد بلادك وأنت شخصيًا تربطكم علاقات وثيقة ببريطانيا، وبصفتك شخصًا قادرًا على التأثير على صنع القرار في لندن، يمكنك استخدام هذا النفوذ لتطلب من رئيس الوزراء بوريس جونسون أن يؤثر على الرئيس الأوكراني زيلنسكي، ويطلق سراح زوجي في مقابل بربطانيين من أسرى الحرب، الذين تحتجزهم روسيا والقوات الانفصالية في أوكرانيا”.

وختمت بقولها: “أرجوك لتستغل سلطتك ساعدهم على استعادة مواطنيهم، وساعدني في إنقاذ زوجي فيكتور، أرجوك كن رحيمًا بي وبعائلتي، سأكون في غاية الامتنان لمساعدتك”.

ووفقًا لـ”CNN”، فإنه لم يصدر حتى الآن أي تفاعل رسمي من قبل السلطات السعودية، على مناشدة زوجة رئيس المعارضة الأوكرانية المعتقل.

وفي وقت سابق، نشرت “أوكسانا” مناشدات موجهة إلى الرئيس الأوكراني، فولودمير زيلينسكي، وأيضًا إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمساعدتها في أزمة زوجها.

وفي الثلاثاء الماضي، أعلن الرئيس الأوكراني، عن اعتقال فيكتور ميدفيدشوك، وهو سياسي و”أوليغارشي”، أوكراني، موال وحليف لروسيا، بـ”عملية خاصة”، حسب وصفه.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت على “ميدفيدشوك” عقوبات، في عام 2014، وذلك “لتهديده السلام أو الأمن أو الاستقرار أو السيادة أو وحدة أراضي أوكرانيا”، بحسب تعبيرها.