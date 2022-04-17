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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أضرار تناول التمر هندي على الإفطار عديدة، وتردد بشأنه مجموعة من التحذيرات خاصة في حال الاعتماد على المصنوع بالشارع والإفراط في تناوله دون وضع حد، ما يسبب بعض المشكلات الصحية، وفقًا لما قاله الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية في جامعة عين شمس، خلال حديثه مع «الوطن».

أضرار تناول التمر هندي على الإفطار

ومن بين أضرار تناول التمر هندي على الإفطار، هو احتواء المصنع بالشارع على العديد من الميكروبات والبكتريا والتي من شأنها تضر بصحة الجهاز الهضمي، وما يزيد من ضرره هو وجود كميات من السكر العالية بما يعني احتواء الجسم على كميات كبيرة من السعرات الحرارية دون فائدة.

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تحذير عاجل.. لهذا النوع من التمور أثناء الإفطار أضرار كارثية على الكلى.. تجنبه فورًا

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ويسبب تناول عصير التمر الهندي البارد في إحداث مشكلات بالمعدة، منها انقباض جدار المعدة والأوعية الدموية، بحسب «الحوفي» الذي نصح بالاعتماد على المعد في المنزل فضلا عن شربه ساخنًا، بجانب البدء في الإفطار بشوربة وبعد فترة وجيزة من الممكن الاعتماد عليه.

مشكلات ناتجة عن تناول التمر هندي

ومن بين الأمور المرتبطة بمشكلات تناول التمر هندي، هي الإكثار منه الذي عادة يملأ المعدة ويسبب عدم قدرة الشخص على تناول الطعام بشكلٍ جيد، أما فيما يتعلق بالبوردة التي تباع عند العطار والمساهمة في عمل العصير أن النوع المستورد جيد لكن البودرة لا يفضل شرائه أو استخدامه نظرا لأن معالمه تغيرت وهو عبارة عن تركيبة بها ملح لمون ومخفف بسكر.

كما أكد الدكتور محمد الحوفي، أن بودرة التمر ما هي لون ورائحة ممزوجتان بلون أسود بجانب احتوائها على سعرات عالية والتي تزيد الوزن دون مبرر، محذرا من هذا النوع الذي يعد مشكلة كبرى على الجسم والكلى والكبد.

ويمكن استبدال التمر الهندي البودر بالنوع الطبيعي الذي يغلي ثم يترك حتى يبرد، حيث يكون مفيدا للجسم في هذه الحالة.