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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع نسبة الكوليسترول هو حالة خبيثة تظل كامنة لسنوات عديدة. عندما يصيب الضرر الواضح ، فغالبًا ما يكون قد فات الأوان. لحسن الحظ ، يمكنك متابعة هذه المستويات المتزايدة عن طريق استهلاك الباذنجان أو البامية.

الكوليسترول ضروري في الجسم حتى يعمل بشكل صحيح. ومع ذلك ، كما هو الحال مع معظم الأشياء ، يمكن أن يسبب الكثير منه تأثيرًا وخيمًا على الجسم. قد يشمل ذلك زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية. حددت الدراسات نوعين من الأطعمة التي ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول بشكل كبير وتحافظ على صحة القلب.

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نوعان من الخضروات تخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم وتحميك من الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية وتصلّب الشرايين

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تشمل الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول عادةً الستيرولات النباتية والمكسرات وبروتينات الصويا ، لأنها تمنع الجسم من امتصاص الكوليسترول.

قد تحقق الألياف القابلة للذوبان ، والتي توجد في مجموعة متنوعة من المنتجات ، أكثر النتائج الواعدة لأنها ترتبط بالكوليسترول في الجهاز الهضمي وتسحبه خارج الجسم.

تستشهد هارفارد هيلث بالباذنجان والبامية باعتبارهما "نوعان من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية" وهما "مصدران جيدان للألياف القابلة للذوبان".

في إحدى الدراسات المنشورة في المكتبة الوطنية للطب ، تم التحقيق في تأثير الباذنجان على مستويات الدهون في البلازما.

في الدراسة ، تم اختيار 13 أرنبًا ذكرًا بشكل عشوائي لمجموعة التحكم (C) ، وفرط كوليسترول الدم (H) والباذنجان (A).

تم تغذية الأرانب H و A بنظام غذائي مكمل بالكوليسترول (0.5 في المائة) وزيت جوز الهند (10 في المائة) لمدة أربعة أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك ، تلقت المجموعة (أ) 10 مل من عصير الفاكهة / اليوم خلال الأسبوعين الماضيين.

تم تحديد مستويات الكوليسترول الكلي في البلازما ، VLDL ، LDL ، HDL والدهون الثلاثية باستخدام العدة التجارية.

وجدت الأبحاث أنه بعد أربعة أسابيع ، كان لدى أرانب المجموعة (أ) وزن أقل بشكل ملحوظ ، وكوليسترول البلازما ، و LDL ، والدهون الثلاثية ومحتوى الكوليسترول الأبهر من المجموعة H.

خلصت الدراسة إلى أن "في الأرانب التي تعاني من فرط كوليسترول الدم ، أدى عصير الباذنجان (الباذنجان) إلى خفض الوزن بشكل ملحوظ ومستويات الكوليسترول في البلازما ومحتوى الكوليسترول الأبهري وتركيزات MDA في LDL المؤكسد الأصلي وفي جدار الشرايين وزيادة الارتخاء المعتمد على البطانة".

في دراسة أخرى ، قام الباحثون بإعطاء زيت بذور البامية لفئران تعاني من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

وجاء في البحث: "بعد إحداث فرط كوليسترول الدم في الجرذان لمدة 30 يوماً ، أعطي مسحوق بذور البامية المجففة بجرعة 250 و 500 ملغم / كغم من وزن الجسم للفئران لمدة 42 يوماً.

"أظهرت نتائج الدراسة المعنية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 30 في المائة في مستويات الكوليسترول الضار في الدم في الفئران."

وخلص الباحثون إلى أن "زيت بذور البامية يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على الدهون في الجسم.

خلص البحث إلى أن البامية لها فوائد صحية أساسية.

أكد دليل منفصل قدرة البامية على الارتباط بجزيئات الكوليسترول وسحبها خارج الجسم.

تحتوي الكبسولة على مادة تشبه الهلام تعرف باسم الصمغ والتي يمكن أن تساعد الجسم على إفراز الكوليسترول الضار LDL الخطير عند تمرير البراز.

تعد الأطعمة الفائقة أيضًا مصدرًا غنيًا للبوليفينول المعروف جيدًا بقدرته على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.