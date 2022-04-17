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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يلعب فيتامين ب 12 دورًا محوريًا في الجسم ، لذا فإن النقص فيه يمكن أن يكون مدمرًا. في الواقع ، يمكن أن تسبب المستويات المنخفضة باستمرار "ضررًا" لجهازك العصبي ويمكن أن تظهر العلامات على قدميك.

يساهم فيتامين ب 12 في الجسم بعدة طرق ولكن من أهمها الحفاظ على الجهاز العصبي. يتكون الجهاز العصبي من جزأين رئيسيين: الجهاز العصبي المركزي ، والذي يتكون من الدماغ والحبل الشوكي ، والجهاز العصبي المحيطي ، والذي يتكون من أعصاب تتفرع من الحبل الشوكي وتمتد إلى جميع أجزاء الجسم. هيئة. تحذر NHS من أن المستويات المنخفضة باستمرار من B12 يمكن أن تسبب "ضررًا" لأجزاء من الجهاز العصبي .

يُعرف هذا بالاعتلال العصبي المحيطي ، والذي يتطور عندما تتلف الأعصاب في أطراف الجسم ، مثل اليدين والقدمين والذراعين.

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نقص فيتامين B12.. ثلاث علامات في قدمك تشير إلى انخفاض الفيتامين الهام لجسمك (تعرف عليها الآن)

وفقًا لـ NHS ، تشمل الأعراض الرئيسية لاعتلال الأعصاب المحيطية في قدمك ما يلي:

خدر

تنميل

ضعف العضلات.

"هذه الأعراض عادة ما تكون ثابتة ، لكنها قد تأتي وتذهب" ، يشرح الجسم الصحي.



من المهم أن ترى طبيبك العام إذا كنت تعاني من أي من الأعراض المذكورة أعلاه لأنها يمكن أن تكون "لا رجعة فيها" ، كما يحذر.

ما الذي يسبب نقص فيتامين ب 12؟

فقر الدم الخبيث هو السبب الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين ب 12 في المملكة المتحدة.

فقر الدم الخبيث هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهازك المناعي الخلايا في معدتك التي تنتج العامل الداخلي ، مما يعني أن جسمك غير قادر على امتصاص فيتامين ب 12.

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بنقص فيتامين ب 12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين ب 12 من نظامهم الغذائي.

تعتمد أغنى مصادر فيتامين ب 12 على الحيوانات ، لذا فإن النباتيين والنباتيين أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12.

يوجد فيتامين ب 12 بشكل طبيعي في:

لحم وكبد

سمك

الرخويات

الحليب ومنتجات الألبان

بيض.

تشمل المصادر النباتية لفيتامين ب 12 خلاصة الخميرة وحليب النباتات المدعمة وحبوب الإفطار المدعمة.

يقول هولاند وباريت: "إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فإن تناول مكمل فيتامين ب 12 يمكن أن يساعد في منع النقص".

يستمر الجسم الصحي: "يمكن للأمهات المرضعات أيضًا أن يفكرن في تناول مكمل غذائي ، لأنهن بحاجة إلى 0.5 ميكروغرام إضافية في اليوم".

كما يوضح ، قد يحتاج كبار السن ، أو أولئك الذين يتناولون أدوية لتقليل إنتاج حمض المعدة ، إلى مكمل B12 لزيادة الامتصاص.

قد تكون هناك فوائد إضافية لاستكمال فيتامين ب 12.

تم ربط الهوموسيستين - وهو نوع من الأحماض الأمينية - بأمراض القلب بسبب آثاره السلبية على الشرايين.

لكن دراسة نشرت عام 2010 في مجلة التغذية وجدت أن الأشخاص الذين يتناولون مكملات فيتامين ب 12 لديهم مستويات منخفضة من الهوموسيستين.

قد يساعد أيضًا في الحماية من هشاشة العظام.

أفاد باحثون أمريكيون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين ب 12 لديهم أيضًا مستويات أقل من الطبيعي لكثافة المعادن في العظام.

يمكن أيضًا علاج معظم الأشخاص بالحقن لتعويض الفيتامينات المفقودة.

هناك نوعان من حقن فيتامين ب 12:

هيدروكسوكوبالامين

سيانوكوبالامين.