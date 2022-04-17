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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فيتامين ب 12، من الفيتامينات التي يكون لها دور أساسي ومهم في تكوين خلايا الدم الحمراء، والوظائف العصبية وإنتاج الحمض النووي وأكثر العلامات التي تظهر على الإنسان والتي تعني نقص أحد الفيتامينات، وبالتالي يجب الانتباه عند ظهور الأعراض ومعرفة النقص في أي نوع منهم، وفي مقالنا التالي نعرض لكم علامات نقص الفيتامينات وطرق علاج هذا النقص.

مراحل نقص فيتامين ب 12

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احذر هذه العلامات لو ظهرت على جسمك فانها تشير إلى نقص أهم فيتامين في حياتك

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مراحل نقص الفيتامين تنقسم إلى ثلاث مراحل هم:

المرحلة الأولى: وهي البدايات بحيث يقل مخزون فيتامين ب 12 في الجسم، وتقل مستوياته في الدم

المرحلة الثانية: بسبب عدم فاعلية الفيتامين يكون هناك ارتفاع في نسبة من الفضلات في الجسم، هنا يكون نقص الفيتامين أكثر من الحد الطبيعي المسموح به.

المرحلة الثالثة: وفي هذه المرحلة يصاب الشخص بفقر الدم وبعض الاعتلال العصبي.

علامات نقص فيتامين ب 12

هناك العديد من الأعراض التي تظهر على الجسم مما يوجب التوجه إلى الطبيب مباشرة وهي:

التعب والإرهاق المستمر.

نقص الوزن المفاجئ.

الشعور بالخدر في الأقدام.

فقدان الإحساس.

الإصابة بالاهتزاز.

اضطرابات التركيز والذاكرة.

تغييرات المزاج.

الإصابة بالاكتئاب.

اضطرابات الرؤية.

اضطرابات في مناعة الجسم.

علاج نقص فيتامين ب 12

الحل الوحيد لعلاج نقص فيتامين ب 12، هو أن يتم تناول الفيتامين ومن أم المصادر الطبيعي لهذا الفيتامين الآتي:

الحليب كامل الدسم، هو من أهم المصادر الغنية بفيتامين ب 12، ويوصى خبراء التغذية بشربه يوميًا.

الأسماك، من المصادر الأساسية لفيتامين ب 12، حيث أن سمك السردين هو أكثر الأنواع احتوائيًا له.

كما أنه من المعروف أن حليب الصويا يعتبر من أهم علاجات تقص فيتامين ب ١٢ كوب واحد من حليب الصويا يقارب تناول خمس وأربعين من كميات فيتامين ب 12.