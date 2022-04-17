نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هذا ما يحدث لجسمك في حال النوم أقل من خمس ساعات في اليوم .. دراسة صادمة تكشف المخاطر التي ستصيبك على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخرف هو حالة تنكسية في الدماغ حيث يرى المتخصصون في الرعاية الصحية زيادة ملحوظة عندما يتعلق الأمر بالتشخيصات الجديدة. يمكن أن يكون للنوم أو قلة النوم تأثير كبير عندما يتعلق الأمر بمخاطرك.

للخرف تأثير معوق على من يعانون منه ، حيث يعيق ذاكرتهم تدريجياً ويسلبهم استقلاليتهم. لحسن الحظ ، فإن الإجراءات الوقائية ضد هذا المرض واسعة النطاق. تشير نتائج إحدى الدراسات إلى أن النوم أقل من خمس ساعات كل ليلة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على دماغ المرء.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

هذا ما يحدث لجسمك في حال النوم أقل من خمس ساعات في اليوم .. دراسة صادمة تكشف المخاطر التي ستصيبك

لن تصدق كم تبلغ ثروة "الملك “سلمان" موقع أمريكي يكشف عن حجم الثروة الضخم التي يملكها الملك “سلمان” و”آل سعود” بشكل عام

تحذير خطير : ثلاث فواكه تدمر الأنسولين وتؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم

عاجل.. أقوى غواصة نووية بريطانية تصل إلى جبل طارق بعد ساعات من تهديد بوتين للعواصم الغربية .. تطورات خطيرة

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث بالمملكة العربية السعودية 1443 والعطلات الرسمية

عروض رمضان على أشهر موديلات نيسان الحديثة 2021 و 2022

فضيحة مدوية لامرأة أثناء سرقة أشياء غريبة من متجر شهير في الإمارات .. لن تصدق ماذا وثقت كاميرات المراقبة

الخاتمة الحسنة .. وفاة إمام سعودي وهو يستعد لإمامة المصلين في العشاء والتراويح (فيديو)

عاجل : السعودية تزف بشرى سارة لجميع المعتمرين القادمين من خارج المملكة

مصور سعودي يلتقط مشهد مؤثر لفتاة فلسطينية مع أخيها في المسجد الحرام أثناء شدة الحر .. والصور تنتشر كالنار على الهشيم

بشرى سارة.. هذه الفاكهة اللذيذة والرخيصة الثمن تقوي عضلة القلب وتحميك من الجلطات!

"سيدة" تعاني من ألم شديد.. عند استيقاظها كل ليلة فوضعت كاميرا مراقبة في غرفة النوم.. وحينما عادت إليها في الصباح.. ( كانت الصدمة )!

5 علامات في الساقين تدل على ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم .. عالجها فورًا

النوم والخرف موضوع معقد.

ترتبط الأنواع المختلفة من الخَرَف بمشكلات نوم مختلفة.

يبدو أن الخرف المصاحب لأجسام ليوي ومرض باركنسون مرتبطان بشكل خاص باضطرابات النوم الخفيف ، وقد اقترحت بعض الدراسات أن اضطرابات النوم الخفيف هي مؤشر مبكر جدًا لهذه الحالات ، خاصة عند الرجال الأكبر سنًا.

استكشفت دراسة أجراها قسم اضطرابات النوم والساعات البيولوجية في عام 2021 العلاقة بين مجموعة من اضطرابات النوم وخطر الإصابة بالخرف.

وكشفت النتائج أن خطر الإصابة بالخرف تضاعف بين الأشخاص الذين أفادوا بأنهم ينامون أقل من خمس ساعات في الليلة ، مقارنة بمن ينامون سبع إلى ثماني ساعات.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة ، ريبيكا روبينز ، من قسم اضطرابات النوم والساعات البيولوجية: "نتائجنا تسلط الضوء على العلاقة بين قلة النوم وخطر الإصابة بالخرف وتؤكد أهمية الجهود المبذولة لمساعدة كبار السن في الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة".

تشير النتائج إلى أن عدم كفاية مدة النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف ويؤكد على أهمية عادات النوم الجيدة.

قالت جمعية الزهايمر إن النوم الجيد يرتبط بالصحة الجيدة ، بما في ذلك الصحة الإدراكية.

وأضافت المنظمة الخيرية الصحية: "لقد حقق الباحثون أيضًا فيما إذا كانت هناك علاجات فعالة لسوء النوم وما إذا كانت هذه العلاجات يمكن أن تؤثر على خطر الإصابة بالخرف.

تم ربط بعض العلاجات الدوائية لسوء النوم ، مثل البنزوديازيبينات ، بزيادة خطر الإصابة بالخرف على الرغم من تضارب الأدلة الكامنة وراء هذا الارتباط.

العديد من العلاجات التي تم اقتراحها لتحسين نوعية النوم تتضمن تغييرات في نمط الحياة.

"أنظمة النوم المنتظمة ، وجداول الأكل والوجبات الغذائية ، والتمارين الرياضية ، وضمان التعرض للضوء الساطع في الصباح ، كلها طرق يمكنك من خلالها تحسين نوعية نومك."

تشمل الأعراض المبكرة للخرف ما يلي:

فقدان الذاكرة

صعوبة في التركيز

صعوبة القيام بمهام يومية مألوفة ، مثل الخلط بين التغيير الصحيح عند التسوق

تكافح لمتابعة محادثة أو العثور على الكلمة الصحيحة

الخلط بين الزمان والمكان

تغيرات في المزاج.

لا توجد طريقة معينة للوقاية من جميع أنواع الخرف ، حيث لا يزال الباحثون يبحثون في كيفية تطور الحالة.

ومع ذلك ، هناك دليل جيد على أن نمط الحياة الصحي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف عندما تكبر.

يمكن أن يساعد نمط الحياة الصحي أيضًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية ، والتي تعد بحد ذاتها عوامل خطر للإصابة بمرض الزهايمر والخرف الوعائي.