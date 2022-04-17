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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشر موقع “The List” الأمريكي تقريرا مطولا كشف فيه عن حجم الثروة التي تملكها العائلة المالكة السعودية “آل سعود”، كاشفا عن الثروة المالية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

16 ضعف ثروة العائلة المالكة البريطانية

وقال الموقع أنه إذا كنت تعتقد أن صافي ثروة العائلة المالكة البريطانية البالغ 88 مليار دولار أمر مثير للإعجاب، فمن المؤكد أنك ستندهش من الثروة المقدرة للعائلة المالكة السعودية. حيث بلغ صافي ثروة آل سعود حوالي 1.4 تريليون دولار (اعتبارًا من 2018)، وهو ما يقرب من 16 ضعف تقدير العائلة المالكة البريطانية.

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لن تصدق كم تبلغ ثروة "الملك “سلمان" موقع أمريكي يكشف عن حجم الثروة الضخم التي يملكها الملك “سلمان” و”آل سعود” بشكل عام

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المصدر الرئيسي لثروة “آل سعود”

وأوضح الموقع أنه على الرغم من ذلك، إلا أنه من الصعب تحديد الأرقام الدقيقة للعائلة المالكة السعودية، لأنها خاصة عندما يتعلق الأمر بالكشف عن حجم مواردها المالية. ومع ذلك، فمن المعروف أن الثروة الملكية الأولية جاءت من احتياطيات النفط المتراكمة في عهد الملك عبد العزيز.

ثروة الملك “سلمان”

وأوضح الموقع أن ثروة الحاكم الحالي الملك سلمان بن عبد العزيز تبلغ 17 مليار دولار، ومن المعروف أن أحد أبنائه، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، يتمتع بمشتريات فاخرة للغاية.

ونقل الموقع ما قال “أبن سلمان” لشبكة سي بي إس نيوز في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة. حين أكد أنه يعتقد أن موارده المالية يجب أن تظل سرية. قائلاً: “حياتي الشخصية هي شيء أود الاحتفاظ به لنفسي ولا أحاول لفت الانتباه إليه”.

بالإضافة إلى ذلك، أخبر ولي العهد المصدر الإخباري زاعما أنه لا ينفق كل أمواله على نفسه: “ما أفعله كشخص هو أن أنفق جزءًا من مدخلي الشخصي على الأعمال الخيرية. أنفق 51٪ على الأقل على الناس و49% على نفسي.”

بذخ “ابن سلمان”

وقال الموقع إنه مع عدم وجود نقص في الثروة، ليس من المستغرب أن العائلة المالكة السعودية معروفة بالعيش ببذخ، إلا أن بعض مشترياتهم باهظة الثمن تركت بعض الذهول. موضحا أنه على سبيل المثال، في عام 2017، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن ولي العهد المذكور أعلاه محمد بن سلمان المعروف أيضًا بالأحرف الأولى من اسمه MBS اشترى لوحة ليوناردو دافنشي “سالفاتور موندي” مقابل 450.3 مليون دولار.

وبالمثل، ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن محمد بن سلمان يمتلك يختًا فائقًا يبلغ ارتفاعه 440 قدمًا كلفه 494 مليون دولار. حيث يُزعم أن اليخت يحتوي على بركتي سباحة ومهبط للطائرات العمودية ، وقيل إنها عملية شراء خاسرة.

وأضاف الموقع أنه بالإضافة إلى عمليات الشراء الفاخرة لمحمد بن سلمان. فإن أسلوب حياة العائلة المالكة الباهظ يشتمل على ما يُزعم من إنفاق أموال طائلة على اليخوت الفاخرة المرصعة بالذهب والطائرات الخاصة والقصور والأثاث المصنوع من الذهب. حتى وصولاً إلى الضروريات اليومية الصغيرة، يشاع أن العائلة المالكة السعودية تحافظ على الأشياء الفاخرة مع موزعات المناديل المطلية بالذهب.

“ابن سلمان” غير نادم على انفاق الأموال

ولفت إلى انه مع وجود الكثير من الإسراف غير الضروري على ما يبدو ، فليس من الصدمة أن تواجه العائلة المالكة السعودية رد فعل عنيف لظهورها مسرفةً بثرواتها. ومع ذلك ، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض الأعضاء ، مثل ولي العهد ، لا يشعرون بالندم تمامًا على إنفاقهم.

حيث صرح ابن سلمان خلال مقابلته مع برنامج 60 دقيقة: “أنا شخص ثري ولست فقيرًا. لست غاندي أو مانديلا. أنا عضو في الأسرة الحاكمة التي كانت موجودة منذ مئات السنين قبل تأسيس المملكة العربية السعودية”.

وتابع الموقع بالقول: إنه من المؤكد أن أفراد العائلة المالكة السعودية ليسوا مقتنعين عندما يتعلق الأمر بعقاراتهم. والجدير بالذكر أن تي آر تي وورلد كشفت أن محمد بن سلمان دفع أكثر من 300 مليون دولار لشراء شاتو لويس الرابع عشر. وهو عقار فاخر يقع في فرنسا أطلق عليه فورتشن لقب “أغلى منزل في العالم”.

وأيضًا ، وفقًا لصحيفة New York Post ، يُقال أن المنزل مزود بأسلاك ذكية تمامًا مع كل شيء – النوافير والأضواء والهواء والحرارة والصوت – يمكن الوصول إليه بواسطة iPhone. دليل إضافي على أنه مناسب للملكية؟ يحتوي مكان الإقامة أيضًا على خندق يحتوي على سمك الحفش وسمك الكوي الذي يمكن رؤيته من غرفة شفافة تحت الماء.

(المصدر: The List – وطن)