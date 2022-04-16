4 علامات في الفم تدل على نقص شديد في فيتامين B12 الهام لجسمك.. لا تتجاهلها وتعرف عليها الآن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من الممكن أن يتسبب نقص فيتامين ب 12، أحياناً في ظهور أعراض شديدة لدرجة أن الشخص قد يفكر في مرض خطير للغاية، ويوصي الخبراء بالاهتمام بالعديد من الأعراض التي يمكن ملاحظتها في الفم والتحذير من انخفاض شديد في مستوى أحد أهم المواد للجسم، وفقًا لتقارير البوابة الطبية Medical News Today وهي:

التهاب اللسان:

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يمكن أن يؤدي نقص الفيتامينات إلى التهاب اللسان وانتفاخه، مع سطح أحمر لامع وناعم، في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون التهاب اللسان مؤلمًا ويؤثر سلبًا على الطريقة التي يتحدث بها الشخص أو يأكل.

القرحة المتكررة:

عندما تصبح مستويات فيتامين ب 12 في جسم الإنسان منخفضة للغاية، تصبح خلايا الدم الحمراء كبيرة بشكل غير طبيعي ولا تعمل بشكل صحيح. هذه هي الطريقة التي يتطور بها فقر الدم، وتقرحات الفم هي أحد أعراضه التحذيرية. يلاحظ الخبراء أنه في معظم الحالات، لا تكون تقرحات الفم نتيجة أي شيء خطير، ولكن مع نقص فيتامين ب 12، يمكن أن تكون متكررة ومزعجة للغاية.

الشعور بالحرقة:

يتم التحذير بالمستوى المنخفض جدًا عن طريق الإحساس بالحرقان، مما يؤدي إلى إحساس مماثل على اللسان أو الشفتين أو اللثة أو الحنك أو الحلق أو بشكل عام في الفم.

أيضًا، قد يشكو الأشخاص من جفاف الفم، وزيادة العطش، والتهاب الفم، وفقدان أو تغير في الذوق، والوخز أو التنميل. السمة المميزة للإحساس بالحرق: تظهر وتختفي، لكنها تتفاقم بمرور الوقت، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك.

الحكة:

يمكن الشعور بها على اللسان، والتي تبدأ فجأة من وقت لآخر على جانب واحد أو آخر. في مثل هذه اللحظات يكون لدى الشخص رغبة لا تقاوم في حك أسنانه بلسانه من أجل إيقاف الحكة. يعاني بعض الأشخاص من إحساس بالحرقان أو الألم أو الوخز بدلاً من الحكة.