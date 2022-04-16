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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثارت صور فتاة تدعى مكة محمد حسناء بقوام رشيق وعيون ملونة ادعت العشرينية أنها طبيبة أسنان بقصر العيني ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد استغلالها للشباب وخداعهم بجمالها الذي ثبت أنه "فوتوشوب" لصور مزيفة استخدمها شاب باسم مستعار.

وتبين بعد ذك أنه شاب مجهول استطاع باحترافية أن ينشأ صفحات وهمية تحت اسم مكة محمد، وجمع آلاف المتابعين على "انستجرام" و"فيسبوك"، وتم تركيب عدة صور مزيفة، لتظهر مكة محمد كفتاة عشرينية بملامح جميلة، مدعيًا أنها تعمل في إحدى الجمعيات الخيرية المتعارف عليها في قصر العيني، لكن الأطباء هناك نفوا تماما أي وجود لها في الكلية.

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طلعت راجل.. قصة الفتاة الحسناء "مكة محمد" التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر بعد استغلالها وخداعها لمئات الشباب

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واستغل الشاب المتخفي في الفتاة المزيفة صورها الجميلة للتقرب إلى الشباب والحصول على هدايا منهم ومبالغ مالية وأرصدة شحن على الهاتف المحمول، بعد أن أوهمتهم جميعا بقصص خيالية لا أساس لها من الواقع وصور تم تركيبها وتغيير ملامحها عبر تطبيقات إلكترونية.

وكانت المفاجأة الصادمة للشباب الذي خدعتهم الفناة المزيفة، صاحبة الصور الجميلة والملامح الملائكية، ليست فتاة بل رجل شاب كان يخدعهم طوال هذه الفترة، وعليه دشن نشطاء وسم يحمل عنوان #حقيقة_مكة_محمد، لينفجر سيل من الروايات عن الفتاة المزيفة.

وكشف شاب يدعى محمد الصاوي، وهو الذي اكتشف أن مكة محمد مزيفة، أن الحساب الوهمي تواصل معه، معترفا بالخطأ في نشر صور مفبركة، ومنكرا كافة الاتهامات بالنصب، وذلك قبل إغلاق الحساب بصورة نهائية.