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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عالم النبتات مليئ بالعجائب و الغرائب حيث نجد نبتات غريبة الشكل و المضهر نضن لوهلة أنها طفيلية. أو مخصصة فقط للزينة لكن على العكس فهي تحمل فوائد عظيمة طبية و علاجية. لذلك سنخصص هذا المقال لنحدثكم عن إحدى هذه الأعشاب و هي عشبة الكركديه.

ما هي عشبة الكركديه

الكركديه هو شجيرة ذات أزهار حمراء تصنف من جنس الخطمي. ينتمي إلى الفصيلة الخبازية. كما تعرف في العراق بالكجرات و في الجزيرة العربية بالغجر و في مصر بالكركديه. تزرع كذلك في سوريا وفي جنوب العراق وصعيد مصر ووسط وغرب السودان و الإمارات.و للإستفادة من هذه النبتة يتم تجفيفها لتصبح مثل الشاي ثم تغلى الأوراق الجافة ذات اللون الأحمر ويشرب هذا منقوعها الذي يتميز بالطعم الحامض قليل المرارة ساخنا بعد إضافة ملعقة من العسل أو السكر له.

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عشبة رخيصة الثمن تعالج اضطرابات القلب و الشرايين وتخفف إلتهاب المسالك البولية وتقضي على السعال

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فوائد شاي هذه عشبة

خلطه مع الزعتر و العسل يعطيكم مزيج لذيذ و صحي و مفيد

يفيد في علاج اضطرابات القلب و الشرايين كما يخفف إلتهاب المسالك البولية

مقاوم للسعال والربو كما يساعد على طرد الغازات من البطن

شربه مع الشاي مفيد للجهاز الهضمي إذ يمنع تقرحات المعدة و يخفف المغص

يحتوي على الألياف الغذائية التي تحسن وضيفة الجهاز المناعي. كما يحفزه على مقاومة الأمراض .

أكد الاطباء أن شربه مع مغلي النعناع على ريق كل صباح يحميكم من الإصابة بالسرطان

يقضي على الخلاية السرطانية قبل تكونها إضافة إلى حمايتنا من عدت أمراض أخرى

يساهم في تعقيم جهازكم الهضمي وتنظيف القصبة الهوائية من البلغم لو أضفناه إلى مغلي البقدونس

يشكل مطهر يقضي على البكتيريا العالقة داخل الجسم لو أضفنا إليه القليل من إكليل الجبل

يساعد على الحد من مغص الدورة الشهرية اذا شربناه ساخن مع البابونج

ثبتت فعاليته في تصفيت و تنقية المجاري البولية كما أنه مفيد لمرضى الكلى

أكد أطباء التغذية على أن شربه قبل الخلود إلى النوم يعقم الجسم من السموم و الشوائب

مضغ أوراق النعناع الطزجة يعالج التهاب اللثة كما أنه يخلص من رائحة الفم

يرخي الأعصاب و يزيل الصداع.