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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يستخدم الكمون في العديد من الأطباق، ويعطي نكهة مميزة للأكل، ولكن لا يقتصر استخدامه على هذا فقط.

وللكمون العديد من الفوائد الصحية غير المتوقعة، بما في ذلك تعزيز الهضم وتقليل الالتهابات التي تنقلها الأغذية، وفقدان الوزن وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم والكوليسترول، لكن هل تعلم أنه يمكنك تناوله شرابا قبل للنوم؟.. إليك ما يحدث للجسم إذا فعلت ذلك، وفق ما أورد موقع "india".

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الكمون مع الحليب .. المشروب السحري والمعجزة الربانية لحل مشاكل وأمراض يعاني منها الكثير من الرجال والنساء (طريقة الاستخدام الصحيحة)

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1- لعلاج الأرق:

في بعض الأحيان يكون من الصعب أن تغفو في الليل، تساعدك بذور الكمون في الحصول على نوم جيد، وذلك بسبب هرمون يسمى الميلاتونين الموجود فيها والذي يساعد في علاج اضطرابات النوم مثل الأرق.

الطريقة:

خذ موزة واهرسها، ثم أضف ملعقة صغيرة من الكمون، وتناوله قبل الذهاب إلى النوم يوميًا وسوف تلاحظ نتائج مبهرة.

يمكنك أيضًا تحضير شاي الكمون وشربه، كل ما عليك فعله هو تحميص ملعقة صغيرة منه ثم أضف كوب من الماء، قم بغليه، واتركه ينقع لمدة خمس دقائق، بعد ذلك يصفى ويشرب.

2- لشعر طويل وصحي:

تستخدم بذور الكمون في العلاجات المنزلية للحصول على شعر طويل لامع وصحي.

الطريقة:

خذ نصف كوب من الماء وأضف ملعقة ونصف من الكمون، ثم اغلي الماء لمدة عشر دقائق، صفي الماء ثم أضف صفار البيض وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، امزجه جيدًا للحصول على قوام كريمي، ضع هذا السائل على فروة رأسك وقم بتدليكه، اتركه لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالماء، افعل ذلك مرة واحدة في الأسبوع لترى الفرق.

3- لعلاج الانتفاخ:

الانتفاخ مرض شائع تتراكم فيه الغازات في أمعائك وتشعر معدتك بالضيق والامتلاء، ويؤدي أيضًا إلى عدم الارتياح، تعد متلازمة القولون العصبي وما قبل الحيض وعسر الهضم من بعض أسباب الانتفاخ وتعالج باستخدام بذور الكمون.

الطريقة:

خذ كوب من الماء واغليه، ثم أضف رشة منه مع الملح، وقليل من الزنجبيل ونصف ملعقة صغيرة من الشمر، اتركه لمدة خمس دقائق ثم صفيه واشربه.

4- لفقدان الوزن:

يساعد الكمون على إنقاص الوزن، كما يعمل على خفض الكولسترول الضار والدهون الثلاثية.

الطريقة:

تجفيف ملعقة صغيرة من بذور الكمون وإضافتها إلى كوب من اللبن الرائب أو اللبن، واشربه مرتين في اليوم.

إلى جانب هذا فإن للكمون فوائد عدة، يمكنك الاستمتاع بها عند وضعه في الطعام، وفق ما ذكر موقع "healthline".

1- يحسن الهضم:

يساعد على الهضم بسهولة، عن طريق زيادة نشاط البروتينات الهضمية، ويقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي.

2- غني بالحديد:

كثير من الناس حول العالم لا يحصلون على ما يكفي من الحديد، ويتوافر فيه بكمية كبيرة، حيث يوفر ما يقرب من 20٪ من الحديد اليومي في ملعقة صغيرة.

3- يحتوي على مركبات نباتية مفيدة:

الجذور الحرة هي إلكترونات وحيدة تسبب الالتهاب وتضر بالحمض النووي، ويحتوي الكمون على مضادات الأكسدة التي تعمل على استقرارها.

4- يحمي من مرض السكري:

استخدامه بشكل روتيني كتوابل يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم في مرض السكري، وخاصة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن.

5- يحسن نسبة الكوليسترول في الدم:

يحسن من نسبة الكوليسترول الجيد في الدم، ويقلل من الضار.

6- يعزز فقدان الوزن وتقليل الدهون:

هو من التوابل المركزة التي تساهم فقدان الوزن وبالتالي يقلل من الدهون الضارة المتراكمة في الجسم.

7- يمنع الأمراض التي تنقلها الأغذية:

يؤدي الاستخدام التقليدي للكمون كتوابل إلى تقييد نمو البكتيريا والفطريات المعدية، وهذا بدوره يقلل من الأمراض التي تنقلها الأغذية.

8- يحارب الالتهابات:

يحتوي الكمون على مركبات نباتية متعددة تقلل من مستويات الالتهاب في الجسم.