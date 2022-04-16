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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قبضت الشرطة المصرية على فريق عمل برنامج "تاكسي كريزي" بعد بلاغ عن عملية خطف في الشارع ضمن البرامج التي تُعرف بالكاميرا الخفية.



وألقى قسم شرطة العجوزة القبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي" إبراهيم السمان، و3 آخرين من فريق عمل البرنامج، بعد بلاغ تلقته شرطة النجدة يفيد بخطف سيارة أجرة شخصا في شارع جامعة الدول العربية ، بحسب موقع "القاهرة 24".

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القبض على مقدم برنامج " كريزي تاكسي " وطاقم البرنامج بتهمة مشينة في مصر (إليكم التفاصيل كاملة)

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وتبين لدى التحقيق في الحادثة، أن سيارة الأجرة تابعة للبرنامج، وأنه لا توجد حالات خطف، إذ أن طاقم العمل اتفق مع أحد الأشخاص لتصوير "مقلب" في الشارع.

إلا أن كل ذلك كان دون أي تراخيص من الجهات المعنية، ولذلك تم حجز طاقم العمل تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة والتحقيقات.