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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فوجئ زبون في أحد مطاعم المختصة بـ”الفول والطعمية” في مصر بفاتورة وجبة سحور بسيطة والتي بلغت قيمتها 4244 جنيه مصري، أي ما يعادل 230 دولار أمريكي.

وسارع الزبون إلى التقاط صورة للفاتورة التي كان عليه دفعها مقابل الحصول على أطباق شعبية بسيطة مثل: الفول والطعمية والبيض والبطاطس والجبنة والعناب ومياه معدنية باردة لستة أشخاص.

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ضجة في مصر بسبب فاتورة سحور من فول وطعمية بـ 4244 جنيه !! .. شاهد صورة الفاتورة

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وأبدى كل من رأى صورة الفاتورة استهجانهم وتعجبهم من قيمة الفاتورة المرتفعة خاصة وأنها مقابل وجبة سحور في مطعم شعبي شهير وليس في أحد فنادق الخمس نجوم.

وذكر أحد المغردين بأن الفاتورة المنشورة تخص أحد المطاعم بمنطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة، ومن المعروف أنها منطقة يسكنها الطبقة الراقية، ولكن حتى أصحاب الدخول المرتفعة أبدوا دهشتهم من المبلغ المدفوع في مثل هذه المكونات البسيطة للطعام.

كما كشف النشطاء بأن الأطباق المقدمة والمدرجة في الفاتورة إذا ما تم شراؤه من معظم المطاعم المصرية لن يتعدى 300 جنيه على أقصى تقدير.

وقال أحد المعلقين ساخرًا من قيمة الفاتورة: “هل قرض السحور حلال”، بينما علق آخر بقوله “أنا كنت هقول الرقم ده بالليرة أكيد بس لقيت المطعم في التجمع الخامس”.

ولاقت صورة الفاتورة المتداولة غضبًا بين رواد مواقع التواصل، ولا سيما أنه يأتي مع موجة غلاء تشهدها مصر، في جميع السلع والخدمات.

وجاءت الصورة بما لا يتناسب مع الحالة والظروف المالية والاقتصادية التي يمر بها المصريون وحالة الركود التي تشهدها الأسواق.