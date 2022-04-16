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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عرضت شركة "كريستيز" العقارية قصراً فاحراً في نيويورك للبيع، موضحةً أن لم يسكنه أحد منذ أكثر من 100 عام.

وحددت الشركة سعر القصر بـ ٣٣ مليون دولار وتعد شركة ”كريستيز“ للعقارات إحدى أذرع ”دار كريستيز“ الدولية للمزادات.

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للبيع .. قصر مطلي بالذهب ولم يسكنه أحد منذ 100 عام والمفاجأة كم يبلغ السعر .. شاهد الصور المذهلة من الداخل

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بني القصر خلال الأعوام 1901 – 1903، ويبدو في الوقت الحالي مثل "كبسولة زمن" تعود بالتاريخ إلى الوراء.

ويقع القصر وسط مبانٍ متلاصقة تعرف باسم "تاون هاوس"، في حي "موراي هيل" الراقي بمدينة نيويورك الأمريكية، وهو مملوك لعائلتين.

ويؤكد المالكون أن القصر لم يسكنه أحد تقريبًا منذ أوائل القرن العشرين، ومعظم معالمه الأصلية لا تزال كما هي.

ويتكوّن القصر، الذي تبلغ مساحته 3464.5 متر مربع، من 8 طوابق، ويضم 12 غرفة نوم، و9 دورات مياه.

كما يحتوي على صالة ألعاب رياضية، وحوض خاص للاستحمام الساخن، بالإضافة إلى مطبخ كبير وفناء، وقبو.

ولفتت "كريستيز" إلى أن الدرج الداخلي في القصر مصمم من الخشب الزخرفي الفاخر"الماهوجني"، إذ يؤدي إلى جميع الطوابق، ومن بينها سلم الخدمة في الطابق السفلي.

كما يوفر المبنى إطلالات رائعة على ناطحة السحاب "مبنى إمباير ستيت"، ومبنى "كرايسلر" الذي يُعد أحد المعالم الشهيرة في مدينة نيويورك.

ويوجد في القصر نظام أمان عالي التقنية مثبت جنبًا إلى جنب مع تقنية أتمتة المنازل الذكية.