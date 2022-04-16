شاهد: سامي الجابر يكشف تفاصيل إيقافه 6 أشهر بعد مباراة الأردن 92

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف اللاعب السابق، سامي الجابر، تفاصيل إيقافه في بداياته، والصعوبات التي تعرض لها، وكادت أن تنهي حياته الرياضية.

بداية حياته الرياضية

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وقال الجابر، خلال استضافته ببرنامج "اللقاء من الصفر"، عبر قناة mbc، إنه بدأ حياته الرياضية في عام 1988.

وأضاف الجابر: "أول سنة لعبت فيها حصلت على هداف الدوري المنافس مع ماجد عبدالله، وحصلنا على الدوري رقم 6".

وتابع: "عام 1992 كانت نقطة تحول بحياتي، وجدا صعبة، وتعرضت لمواقف كادت تنهي الحياة الرياضية".

وواصل: "في تصفيات أولمبياد برشلونة عام 1992، كنت في الاحتياطي في مباراة الأردن، والغريبة أنه ما شاركت بعدها في المباراتين لا البحرين ولا سريلانكا".

مباراة الأردن

وأردف الجابر: "في مباراة الأردن، الهدف الأول للأردن سجل بالخطأ من محمد الدعيع، وخسرنا المباراة ولم نتأهل للأولمبياد".

فيما قال حارس المرمى المعتزل، محمد الدعيع: "إن الفرص المحققة في مباراة الأردن يمكن كانت 18، والكل ضيع فرص".

وتابع الدعيع: "تم استبعادي أنا وسامي الجابر من مباراة سريلانكا والبحرين، رغم أن المنتخب كان بحاجتنا".

إيقاف الجابر

وأكمل سامي الجابر حديثه: "بعد البطولة تفاجأنا، طلع قرار بإيقاف الثلاثة لاعبين الذين تسببوا في أخطاء بالمباراة، والرابع أنا، كنت أقول في شيء غلط، أنا شنو سويت؟".

واختتم حديثه: "لليوم لا أعرف السبب، ولا من سعى لإيقافي، لمدة 6 أشهر لدرجة أني فكرت في الاعتزال".