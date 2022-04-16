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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لأول مرة عن سبب رغبته الشديدة في شراء منصة التغريدات القصيرة "تويتر"، وتقديمه عرضا بقيمة 43 مليار دولار.

وعن رغبة ماسك الشديدة في شراء "تويتر"، قال خلال مؤتمر TED في فانكوفر، مساء أمس الخميس، إنه يريد شراء منصة التواصل الاجتماعي لأنه أصبح من الضروري وجود "ساحة شاملة لحرية التعبير" في المجتمع. وتابع ماسك "أريد تحويل المنصة إلى خوارزمية مفتوحة المصدر حيث يمكن للمستخدمين مراجعة الكود، بدلاً من "فرز التغريدات بشكل غامض دون أي فكرة واضحة".

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لماذا يطمع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في الاستحواذ على تويتر ولماذا فشل في إقناع الملياردير السعودي الوليد بن طلال بعرضه ؟؟ ؟

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وبسؤاله عن كسب الأموال على تويتر، أجاب إيلون ماسك "لا أهتم بالاقتصاد على الإطلاق"، ورغم أن ماسك عرض 43 مليار دولار لشراء تويتر وقال حينها "إنه "العرض الأفضل والنهائي"، إلا أنه أكد في تصريحاته مساء أمس الخميس، أن لديه أصولاً كافية لشراء شركة تويتر ولديه بالفعل "خطة بديلة" جاهزة إذا قرر مجلس الإدارة رفض عرضه.

شكوك ماسك أعرب ماسك عن شكوكه بشأن فرص عرضه للاستحواذ على تويتر وقال في مؤتمر TED "لست متأكدًا من أنني سأكون قادرًا بالفعل على الاستحواذ عليه".

وأضاف: "يجب أن أقول أيضًا، إن الهدف هو الاحتفاظ بأكبر عدد من المساهمين يسمح به القانون"، على الرغم من إصراره أيضًا على أنه لا يزال بإمكانه تحمّل تكلفة شراء أسهم الجميع.

قلق موظفو تويتر وقوبل عرض ماسك لشراء تويتر بردود فعل متباينة من محللي وول ستريت، الخميس. إذ يصر بعض الخبراء على أن تويتر سيجد صعوبة في رفض عرض قيمته 43 مليار دولار أو أن هذه مجرد بداية معركة استحواذ عدائي.

فيما لا يزال البعض الآخر متشككًا للغاية، حيث وصف بعض المحللين تحركات ماسك الأخيرة بأنها "إلهاء" عن التحديات في تسلا.

وسعى الرئيس التنفيذي لشركة تويتر باراج أجراوال إلى طمأنة الموظفين بأن الشركة ليست "رهينة" الأنباء عن عرض الملياردير إيلون ماسك لشرائها، وذلك بحسب ما أبلغ به مصدر مطلع رويترز يوم الخميس.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر هويته لأنه غير مخول بالحديث علنا عن الأمر، إن أجراوال عبَّر خلال اجتماع موسع للموظفين عن تقديره لعملهم وشجعهم على الاستمرار في التركيز قائلا "نحن الموظفون نسيطر على ما يحدث".

وقال أجراوال للموظفين إن مجلس الإدارة يواصل بحث عرض ماسك، لكنه لا يستطيع إخبارهم بكل شيء عن الأمر.

وسأل أحد الموظفين في جانب من الاجتماع عن كيفية توصل الشركة إلى قرار عرض مقعد في مجلس إدارتها على ماسك.

وقال "هل سنبدأ وحسب في دعوة جميع المليارديرات إلى مجلس الإدارة؟".

ورد أجراوال قائلا إن المجلس يتصرف وفقا لما تمليه مصلحة المساهمين في الشركة.

وقال "لدي وجهة نظر قوية هي أن صوت الناس المهمين للخدمة التي نقدمها هو شيء يتعين علينا التركيز عليه حتى نتمكن من التعلم والتحسن".

إلى ذلك قال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس شركة المملكة القابضة، إنه يرفض عرض "إيلون ماسك"-المُعلن مؤخراً - لشراء كامل أسهم تويتر بقيمة 54.2 مليار دولار.

وقال الوليد في حسابه بتويتر، إنه لا يرى أن هذا العرض يعكس القيمة الجوهرية للشركة وآفاق النمو.

وكان الوليد قد أعلن في أكتوبر 2015 رفع حصته مع شركة المملكة القابضة إلى 5.2 ‎%‎ بقيمة مليار دولار (3.75 مليار ريال).