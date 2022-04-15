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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحذر الخبراء من أعراض شائعة تظهر على العين يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم.

ووفقا للخبراء يجب توخي الحذر من ظهور "عوامات" في مجال رؤيتك، وهي بقع صغيرة تشبه الغبار يبدو أنها تتحرك عندما تتحرك عيناك.

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من الكبد إلى السكري.. علامات تظهر على العين تكشف عن حالات صحية مقلقة

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مشاكل صحية تظهر أعراضها على العين

وقال الخبراء وفقا لموقع bestlifeonline إن هناك بعض الأسباب التي تجعل العوائم تشق طريقها إلى بصرك وعلى الرغم من أنها غالبًا ما تكون غير ضارة ، إلا أنها قد تشير أيضًا إلى وجود مشكلة خطيرة في بعض الحالات.

1- الشيخوخة

يمكن أن تأخذ العوامات مجموعة متنوعة من الأشكال، غالبًا ما توصف بأنها تشبه النقاط أو الدوائر أو الخيوط التي تشبه الخيوط أو الظلال أو أنسجة العنكبوت.

وتشرح الأكاديمية الأمريكية لطب العيون (AAO): "العوائم هي في الواقع كتل صغيرة من الهلام أو الخلايا داخل الجسم الزجاجي ، السائل الشفاف الذي يشبه الهلام الذي يملأ داخل عينك ".

ووفقًا لعيادة كليفلاند ، يعاني العديد من الأشخاص من العوامات كنتيجة طبيعية للشيخوخة، من المهم ملاحظة أن العوائم يمكن أن تكون أيضًا علامة على حالة مزمنة خطيرة يمكن أن تسبب العمى في النهاية، يمكن لطبيب العيون مساعدتك في تحديد ما إذا كانت حالتك ناتجة عن شيء خطير.

2- السكري

قد تكون عوامات العين غير ضارة بالنسبة للبعض ، ولكن بالنسبة للآخرين ، يمكن أن تشير إلى اعتلال الشبكية السكري، وهي حالة يعاني منها بعض مرضى السكر .

واعتلال الشبكية السكري هو أحد المضاعفات الشائعة والخطيرة لمرض السكري الذي يؤثر على الأوعية الدموية في شبكية العين، مما يتسبب في تسرب السوائل وتشويه الرؤية، العلامات المبكرة لاعتلال الشبكية السكري هي الرؤية الضبابية والعوامات وفقدان الرؤية المركزية والبقع السوداء في منطقة الرؤية، تُعد هذه حالة طبية طارئة يمكن أن تسبب فقدانًا دائمًا للبصر.

3- الكبد

وقال الخبراء أيضا أن ظهور بعض البقع على العين تشير إلى الإصابة بتليف الكبد، لذلك يجب الحذر جيدا من أي علامة والتوجه إلى الطبيب المختص للكشف عن الأمراض التي يجب أن تعالجها على الفور.