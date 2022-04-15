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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف المستشار الرئاسي في دولة الإمارات، أنور قرقاش، أن الهيمنة الغربية على النظام الدولي تعيش أيامها الأخيرة، مشيرا إلى أن التغيير هو الطبيعي في الحياة والثبات والاستقرار هما الشواذ عن القاعدة.

دول ستغير الميزان

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دولة خليجية تعلن قرب نهاية الهيمنة الغربية على النظام الدولي .. وتكشف: هذه الدول الاربع ستغير ميزان القوى وهذا مصير الدولار

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وقال قرقاش في "مجلس محمد بن زايد" إن ظهور القوة الاقتصادية والتكنولوجيا من آسيا ممثلة بالصين واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا "سيغير الميزان الذي كان مائلا للغرب بحيث أن هذا الاقتصاد أصبح أقل غربية".

وأضاف الدبلوماسي الإماراتي قائلا: "الصين اليوم لاعب اقتصادي وتكنولوجي رئيسي ولاعب سياسي مهم جدا رغم أننا لن نضعها في مصاف أمريكا حاليا لكن هذه التغييرات تشير إلى أن التغيير هو القاعدة في النظام الدولي وليس الثبات والاستقرار".

وقال قرقاش: "النظام الدولي اليوم، الهيمنة الغربية على النظام الدولي في أيامها الأخيرة"، مشيرا إلى أن التغيير هو الأمر الطبيعي وأن النظام الاقتصادي المعتمد على الدولار لا يتجاوز عمره الـ70 عاما.

الدولار

وأوضح الدبلوماسي الإماراتي قائلا: " اليوم ننظر إلى أن الدول تعتمد على الدولار كعملة عالمية ونعتقد أن هذا كان منذ الأزل والحقيقة أن النظام الدولي الذي يعتمد على الدولار عمره 50 أو 60 أو 70 سنة، لذلك فالتغيير هو طبيعة الحياة".

وانتقد الدبلوماسي الإماراتي تقسيم بعض المحللين الغربيين الدول إلى ديموقراطية واستبدادية قائلا: "تقسيم الدول إلى دول ديموقراطية واستبدادية من قبل بعض المحللين الغربيين هو طرح مرفوض لأنه يعني: "إما أن تكون معنا فأنت دولة ديموقراطية أو ضدنا فأنت استبدادي" والحقيقة أن المساحة بين الأنظمة المتعارف عليها أنها ديموقراطية واستبدادية كبيرة... هذا نوع من الدعاية السياسية".