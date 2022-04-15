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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أوضحت وزارة التجارة بأنها تقـوم بالتحقيق في ما يثار حول إعطاء وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لمعارض وتجار السيارات وتأخير تسليم المستهلكين لطلباتهم وحجوزاتهم بحجة عدم وصولها. وبينت التجارة بأنها تعمل حالياً على تقصي ممارسـات وكالات السيارات ومراجعة مبيعاتها ومخزونها، ورصد أعداد السيارات الجديدة في معارض السيارات ومعرفة مصادرها، والتحقق من أعداد السيارات التي تباع من قبـل الـوكلاء لتجـار المعـارض ومقارنتهـا بأعداد السيارات التـي تبـاع للمستهلكين مباشرة، كما سيتم مراجعة سجلات حجوزات المستهلكين والتحقق من التزام الوكلاء بتسليمها في المواعيد المحددة. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: بالفيديو: طبيب القلب "خالد الجبير" يفجر مفاجأة جديدة بشأن مشهور سناب "منصور الرقيبة" بعد السخرية منه دولة خليجية تعلن قرب نهاية الهيمنة الغربية على النظام الدولي .. وتكشف: هذه الدول الاربع ستغير ميزان القوى وهذا مصير الدولار السعودية : بيان عاجل من التجارة بشأن ما يثار حول ممارسات وكالات السيارات ببيع السيارات الجديدة للمعارض وتأخير تسليم طلبات المستهلكين عشبة منتشرة بكثرة ”ترجع الشايب شباب” ولها 5 فوائد سحرية ومذهلة .. تعرف عليها رجل يضرب زوجته بشكل إجرامي لرفضها استيلائه على ميراثها .. تفاصيل تقشعر لها الأبدان مواطنة سعودية تتفاجأ بامرأة أخرى في شقة حصلت عليها من الضمان بعد عام ونصف من سداد كامل الأقساط .. وهكذا كانت ردة فعلها فاكهة شهيرة تخفض نسبة السكر في الدم وتحسن حساسية الأنسولين وتقلل اختلالات الجلوكوز علامة في البراز يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك؟ .. ما هي؟ شاهد ردة فعل "المذيعة الباليستية" بعدما أهدى لها الزعيم الكوري منزلًا فاخرًا في 5 دقائق اعملي الكنافة النابلسية بالجبنة السايحة بطعم شهي أحلى وأطعم من الجاهزة مشروب بسيط يُنشط عمل البنكرياس ويحفز إفراز الأنسولين ويخفض سكر الدم المفاجئ ويقضي على الكولسترول الضار بالجسم (طريقة التحضير) وشـددت الـوزارة علـى أنهـا سـتقوم بتطبيـق العقوبـات الرادعة على الـوكالات المخالفـة إن وجـدت، مؤكـدة علـى إعطـاء الأولويـة لطلبات المستهلكين.

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