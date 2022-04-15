نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد ردة فعل "المذيعة الباليستية" بعدما أهدى لها الزعيم الكوري منزلًا فاخرًا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أهدى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، ري تشون هي، إحدى أشهر المذيعات في البلاد الملقبة بـ"المذيعة الباليستية" منزلًا فاخرًا، وطلب منها أن تبقى "صوت حزب العمال" الحاكم.

ووثق مقطع فيديو السعادة البالغة التي شعرت بها المذيعة الباليستية بعد مشاهدتها للمنزل الفاخر المكون من طابقين.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

علامة في البراز يظنها الناس عادية ولكنها تشير إلى انخفاض فيتامين B12 الهام في لجسمك؟ .. ما هي؟

شاهد ردة فعل "المذيعة الباليستية" بعدما أهدى لها الزعيم الكوري منزلًا فاخرًا

في 5 دقائق اعملي الكنافة النابلسية بالجبنة السايحة بطعم شهي أحلى وأطعم من الجاهزة

مشروب بسيط يُنشط عمل البنكرياس ويحفز إفراز الأنسولين ويخفض سكر الدم المفاجئ ويقضي على الكولسترول الضار بالجسم (طريقة التحضير)

تعرف على بنات الكرملين وحياة البذخ التي يعيشونها في الغرب والمفاجأة بشأن بنات بوتين شخصيًا

بشارات للمصابين بمرض السكري .. 3 حيل خارقة لخفض سكر الدم التراكمي بسرعة مذهلة وبدون أدوية اليكم طريقة تطبيقها!

لماذا نقوم بتحريك أيدينا عندما نمشي؟

يدمر عضلة القلب.. مشروب شائع ويتناوله جميع الأشخاص ولا يعلمون اضرارها على الجسم احذروا فورا

زيت الزيتون والقرنفل قبل النوم .. خليط سحري يصنع المعجزات للرجال والنساء والنتيجة من أول أسبوع

أسرار صادمة عن نجمة مسلسل باب الحارة التي قتلت زوجها وألبست التهمة لضرتها واستغلت فقر الفتيات للعمل في ملهى

لن تتركه بعد اليوم .. 6 أسرار تكشف عن فوائد عظيمة للموز

الوليد بن طلال يفاجئ الجميع ويرفض عرضا تاريخيا قدمه له إيلون ماسك بشأن تويتر

وقال الزعيم كيم إنه " لا يوجد شيء يدخره على كنوز البلد مثلها.. فهي التي عملت مذيعة ثورية للحزب لأكثر من 50 عاما منذ طفولتها"، متوقعا أن تواصل ري تشون"عملها بنشاط وصحة جيدة كما يليق للمتحدثة باسم الحزب" بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

وكانت ري تشون هي الملقبة أيضًا بـ "السيدة الوردية" بسبب ارتدائها زيها التقليدي، أعلنت في نشرات الأخبار الرسمية عن أحداث كبرى لعقود من الزمن، بما في ذلك التجارب النووية والصاروخية، وموت الزعيم السابق للبلاد.