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صنعاء - ميسرا اسماعيل - لفترة طويلة كان العلماء يعتقدون بأن أرجحة أيدينا أثناء المشي لا تخدم أي غرض كان، ولكن مؤخراً وجد العلماء أن حركة الذراعين أثناء المشي لها دور كبير في المشي، مثل العديد من وظائف الجسم الأخرى، فإن هذه الطريقة هي الأكثر طبيعية وفعالية للمشي بعبارة أخرى، فإن حركة الذراعين أثناء المشي تساعد على الحد من كمية الطاقة الإجمالية المستغرقة أثناء المشي.

على سبيل المثال عندما يقوم الشخص بتثبيت يد واحدة أثناء المشي، فإنه يحتاج إلى زيادة في الطاقة المبذولة بنسبة 12%، بالمقارنة مع وضعه حين يقوم بأرجحة اليدين معاً، وإن الحركة البندولية لليدين تساعد كذلك على ضبط الحركة العلوية والسفلية في عملية المشي التي تتطلب بذاتها طاقة تستنزف حجم الطاقة المخصص في الأساس للجانب السفلي من الساقين. والشيء المثير للدهشة هو أثناء تثبيت كلتا اليدان معاً أثناء المشي، فإن نسبة الطاقة المبذولة تزداد بنسبة 63%، وهذا ما يفسر أن أرجحة الذراعين بالشكل الطبيعي دون بذل الكثير من الجهد من عضلات الذراعين يساعد على تعويض جزء من الطاقة الناجمة عن ساقيك لتصل إلى الأرض، والحفاظ على الجذع والفخذين من التذبذب والالتواء، وهذا ما يؤدي إلى استخدام كميات أقل من الطاقة من قِبل ساقيك.

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لماذا نقوم بتحريك أيدينا عندما نمشي؟

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