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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الطبيعة تبهرنا كل يوم بالفوائد التي تعطيها لنا من خلال مزج مكوناتها واستخدامها، ومنذ القدم عرف عن زيت الزيتون فوائده في علاج العديد من الأمراضكما دخل في العديد من وصفات الأطعمة والعلاجات، والقرنفل من الأعشاب التي تعد أشهر لاتوابل على الإطلاق وعرف منذ القدم بفاعليته مع الأسنان والمزيد من الفوائد الصحية التي قد يغفل عنها الكثير منا، لذلك من خلال مقالنا التالي سنقوم بتعريفكم على فوائد ومزايا دمج المكونين مع بعضهما البعض.

أفضل وصفات زيت الزيتون والقرنفل

المكونات:

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زيت الزيتون والقرنفل قبل النوم .. خليط سحري يصنع المعجزات للرجال والنساء والنتيجة من أول أسبوع

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القرنفل

زيت الزيتون

المياه

العسل

طريقة التحضير

بعد نقع حبات القرنفل في المياه ويجب أن تكون ساخنة.

تصفيته وتركه يبرد لمدة خمس دقائق.

وضع زيت الزيتون والعسل وتقليب الخليط جيدًا.

ويعتبر تناوله مرتين في الأسبوع قبل النوم.

فوائد خلط زيت الزيتون بالقرنفل

نعرض لكم بعد دراسات متعمقة نتيجة دمج المكونين الطبيعين وتناولهم لمدة معينة بانتظام، وستلاحظون الفروق التالية:

الخليط يساعد على تحسين وظائف الجسم

كما أنه من المعروف أن الخليط يخلص الجسم من الكريسترول الضار في الجسم.

الخليط يعمل على إنقاص الوزن.

كما أنه يقلل الخليط من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة.

الخليط يساعد في علاج ألم الأسنان وتسكينه.

يعمل الخليط على تعقيم وتطهير المعدة.

المزيج غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الجسم من البكتيريا والفيروسات.

الخليط يعالج مشاكل الإمساك.

بخار هذا المزيج يساعد بشكل كبير مرضى الجهاز التنفسي.

يساعد هذا الخليط في تهدئة نوبات الربو.

يعمل هذا المزيج على علاج أمراض السل والروماتيزم.

كما أنه يعمل على تحسين عمل عمليات الهضم.

وفي الفترة الأخيرة أثبتت الدراسات مساهمة الخليط في علاج الصداع المزمن.

كما أن هذا الخليط يساعد في تقوية صحة القلب.