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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نظلي الرواس، ممثلة الرواس من مواليد العاصمة السورية دمشق، يوم 25 آذار عام 1980.

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، ثم تخرجت منه في عام 2006، ثم دخلت عالم الفن السوري من أوسع أبوابه.

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أسرار صادمة عن نجمة مسلسل باب الحارة التي قتلت زوجها وألبست التهمة لضرتها واستغلت فقر الفتيات للعمل في ملهى

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ظهرت في العديد من المسلسلات، وتنوعت الشخصيات التي قدمتها على الشاشة التلفزيونية.

ضمن هذا التقرير نستعرض لكم أبرز أدوار السيدة القوية التي جسدتها نظلي الرواس:

ميرفت في بنات العيلة

تميزت الرواس بدور ميرفت القوية والشريرة أحيانا في مسلسل بنات العيلة، للمخرجة رشا هشام شربتجي.

وميرفت في أيام المراهـ.ـقة وقبل الزواج، دخلت بعلاقة غير شرعية مع شاب وحملت منه، ثم أجهـ.ـضت.

ثم تزوجت من “فاروق” رجل متنفذ بالبلد، ولديه علاقات مع مسؤولين كبار في البلاد، هو كان على علم بماضيها، لكنه تزوجها من أجل مال ومنصب والدها.

فاروق يعامل ميرفت بقسوة، حيث يضربها ويذلها دوما، كما أنه متزوج عليها بالسر ولديه طفل، حتى أنه كان السبب بتهـ.ـجير والدها خارج البلاد.

ميرفت تحاول أن تتودد إلى فاروق، وتلبي كل طلباته، وتضع كل ما تملك تحت إمرته، حتى أنها تسـ.ـحب مال من والديها من أجله.

لكن كل تلك المحاولات عديمة الجدوى، وخلال علاقتها الزوجية، لا تنجب ميرفت أطفالا من فاروق.

وتحاول تلك السيدة أن تفرغ عن نفسها بإيذاء الآخرين، وافتعال المشـ.ـاكل لهم، خاصة بنات خالاتها.

في نهايات المسلسل تكتشف ميرفت حقيقة زواج زوجها من سيدة أخرى، فتذهب إلى محل ضـ.ـرتها “غادة”، كي توبخها أمام الناس الموجودين.

ثم ترجع إلى المنزل وتصطدم مع فاروق، الذي يعترف لها بكل شيء، ثم يطردها من البيت، فتحمل مسـ.ـدس نـ.ـاري، فتسحبه على الفور.

لتطلق النار على زوجها، ليفارق الحياة على الفور، ثم تمسح البصمـ.ـات، بعدها ترسل رسالة إلى غادة من هاتف فاروق طالبة منها القدوم.

ثم تبلغ الشرطة وتلوذ بالفرار، وعندما تأتي غادة تنصـ.ـدم برؤية فاروق مضرجا بدمه وميـ.ـتا.

ويقع الاتهـام بجريمة القـتل على غادة، فينتهي الأمر بها في السـجن، كما يتم الحكم عليها بالإعـدام.

سماهر في مسلسل زوال

ظهرت الرواس بدور “سماهر” المرأة الجـريئة والمتسلطة، والتي تفتتح بيتا للدعـارة في واحد من الحارات.

ويعمل تحت إمرة سماهر مجموعة من الفتيات، اللواتي دفعتهن قسوة الظروف، إلى العمل بمثل ذلك العمل، كي يكسبن المال.

وتسعى تلك السيدة “سماهر” إلى أن توطد علاقاتها مع المسؤولين في بلادها، عن طريق دعوتهم للسهرات في بيتها.

كما تجهز لهم أجواء من نوع مميز، من الطعام والشراب والرقص والفتيات الجميلات وغيرها.

وتظهر نظلي الرواس في أغلب المشاهد وهي تجلس على كرسي، واضعة رجل على رجل، وبيدها الأركيلة.

وتتوعد سماهر للفتيات اللواتي يعملن معها بعواقب وخيمة في حال تركن العمل معها، عدا عن أنها تتنمر على بعض الرجال.

حيث يظهر شخص يتردد على الملهى الخاص بسماهر، فتنعته بـ “أبو صـ.ـرماية”، كما تطرده بطريقة قاسية.

أم عزام في باب الحارة

ثم تجسد نظلي الرواس دور أم عزام زوجة أبو عزام، زعيم حارة الصالحية، وهي شخصية قوية ومستقلة.

كما أنها من النساء الفاعلات في الحارة، والتي تسيطر على جميع النسوة في الصالحية.

وتفقد أم عزام واحدا من أبنائها خلال المسلسل بجريمة قتل، وفي أحد الحلقات تظهر السيدة أم عزام استعدادها لحرق الدنيا بأسرها، في سبيل معرفة قاتل ابنها.

وتشكل الممثلة نظلي الرواس ثنائية فعالة مع الممثل السوري نجاح سفكوني.