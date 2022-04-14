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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد #الموز من أكثر أنواع الفواكه شهرة وشعبية بين الناس الأطفال والكبار، وهو الأكثر طلبا بين أصناف الفواكه المختلفة.

يمتاز الموز برائحته الزكية، وطعمه اللذيذ، وسهولة تناوله خصوصا للصغار، وأيضا يضاف على العديد من الفواكه الأخرى لصنع كوكتيل منعش ورائع.

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لن تتركه بعد اليوم .. 6 أسرار تكشف عن فوائد عظيمة للموز

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كما يفضل الكثيرون استخدامه في تزيين الحلويات. واليوم نتعرف على أسرار الموز الساحرة التي تجعله في مصاف الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية الهامة.

للموز قيمة غذائية عالية تحتوي الموزة المتوسطة الحجم ما قيمته 110 سعرا حراريا، خالية من الدهون، كما تحتوي على القيم الغذائية التالية:

1 جرام من البروتين. 28 جرام من الكربوهيدرات. 3 جرام من الألياف. 450 مليجرام من البوتاسيوم. 32 مليجرام من المغنسيوم. 3 مليجرام من فيتامين سي. 4 مليجرام من فيتامين ب6. هذه المكونات لها تأثير هام على الوظائف الحيوية للجسم، منها تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، وتحسين الحالة المزاجية للشخص. إن تناول موزة واحدة يوميا يحقق للجسم نسبة عالية من البوتاسيوم، والمغنسيوم وفيتامين ب6 وفيتامين سي الموصى بها صحيا.

تناول الموز يساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم ليس صحيحا ما يقال أن مرضى السكري أو من لديهم مقدمات السكري عليهم تجنب تناول الفاكهة الحلوة مادامت تلبي احتياجاتهم من الكربوهيدرات، حيث أن الموز يحتوي على النشا المقاوم والبكتين فيعمل على خفض نسبة السكر في الدم.

وتذكر خبيرة التغذية “#ليزا_ريتشاردز” في دراسات أعدتها في هذا المجال أن احتواء الموز على الألياف القابلة للذوبان يمنح إحساسا بالشبع ويساعد على إبطاء عملية الهضم.

تناول الموز يدعم #صحة_القلب

يعمل الموز الغني بالبوتاسيوم والإلكتروليتات على الوقاية من تقلصات العضلات، وحيث أن القلب هو أهم عضلة في الجسم، فهو بالتالي المستفيد الأول من بوتاسيوم الموز الذي يدعم صحة القلب.

يقوم البوتاسيوم أيضا بتنظيم مستويات الصوديوم المسئول عن السائل خارج الخلايا. بمعنى أنه إذا نقص البوتاسيوم في الجسم ترتفع نسب الصوديوم وبالتالي يزيد حجم السائل حول الخلايا مما يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم وزيادة احتمال الإصابة بالنوبات القلبية، وأيضا السكتة الدماغية.

الموز يساعد على ضبط ضغط الدم أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بشأن تأثير البوتاسوم على ضغط الدم المرتفع التصريح التالي: “الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الأطعمة التي تعد مصدرا جيدا للبوتاسيوم (الموز) والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الصوديوم قد تقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية”.

تناول الموز يساعد في #إنقاص_الوزن

يمنح تناول الموز شعورا بالشبع وبالتالي كبح الشهية، بفضل مزيج البكتين والنشا المقاوم، مما يقلل من السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص.

وتناول الموز الأخضر هو المناسب لحالات إنقاص الوزن، لأنه يحتفظ بمادة البكتين أكثر من الموز الناضج، كما أن الموز الأكثر يحتوي على نشاط اكثر مقاومة ونسبة عالية من الألياف.

تناول الموز يفيد صحة #الجهاز_الهضمي

الموز الناضج يحتوي على نسبة بكتين اقل ونسبة النشا المقاوم مع الألياف يحسنا من حركة الأمعاء بما يسهل عملية الخروج.