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صنعاء - ميسرا اسماعيل - روى الشيخ عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط، اليوم الخميس، تفاصيل قصة زواج الراحل الملك فيصل بن عبدالعزيز من أخت الأمير سعيد بن مشيط بعد معركة "حجلا" ودخوله أبها.

وقال "ابن سعيد" في مقابلته مع برنامج "اللقاء من الصفر" على قناة "MBC": "الوالد كان يقول أن لديه معلومات أن (الملك فيصل) يجهز جيشًا للقدوم إلى المنطقة، واستقبله خارج خميس مشيط".

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شاهد من هو الملك السعودي الذي تزوج ابنة قائد عسكري بعد معركة عنيفة

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وأضاف نجل سعيد بن مشيط: "أن والده رافق (الملك فيصل) حتى معركة (حجلا) وهي بلدة تقع على الطريق بين خميس مشيط وأبها، وقد دخل أبها واستقر هناك ووطد الأمن في المنطقة".

وأشار "ابن سعيد" إلى أن "الملك فيصل" بعد انتصاره في "معركة حجلا" واستقراره هناك تزوج أخت الوالد الثانية واسمها "فاطمة" -رحمها الله- وأنجبت منيرة بنت فيصل.