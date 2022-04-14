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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشر موقع "factfactories"، صورة تكشف عن طريقة تفكيرك وفق ما تراه فيها، فهل ترى رجل يركض نحوك أم يبتعد عنك؟".

ووفق الموقع:"إذا رأيت الرجل يجري نحوك، فهذا يعني أنك تحاول حل مشاكلك وتجاوز عقبات الحياة الصعبة باستخدام موقعك على المهارات التحليلية والأسباب الوجيهة، ويعني أنك تتعلم بسرعة كبيرة بمجرد أن تصبح فضولياً بشأن شيء ما. وهذا يحدث عندما تركز كل طاقتك عليه حتى تتوصل إلى فكرة عن كيفية التعامل معه".

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هل ترى الرجل يركض نحوك أم يبتعد عنك؟ شاهد : صورة تكشف أسرارًا عن طريقة تفكيرك

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وأبان:"بمجرد أن تتوصل إلى فكرة أو يكون لديك رأي قوي حول شيء ما، فأنت على استعداد لدعمها بحجج مقنعة لأنك متأكد من نفسك وتركيزك الكبير ومهارات الانتباه"،

ولفت:"إذا رأيت رجلاً يهرب منك، فإن مهاراتك التحليلية والتفكير في أقصى حدودهما، فأنت تعتمد على حواسك وتفكيرك ولا تتعجل في اتخاذ القرار، ويكون عقلك في أفضل حالاته عندما تنغمس في شيء إبداعي أو تنشئ شيئاً من الصفر".