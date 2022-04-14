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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من تقرير لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية حول السخرية من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على قناة سعودية.

وقال مقدم البرنامج على قناة "فوكس": "في هذه الدولة (أمريكا) لا يسمح لبرنامج ساترداي نايت لايف بالسخرية من الخرف الواضح لبايدن، ولكن في المملكة العربية السعودية، الحليف القديم، البرامج الكوميدية لا تمتنع عن ذلك، ربما بعض الأشياء قد تغيرت".

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ممثل سعودي شهير يسخر من بايدن .. الفيديو انتشر كالنار على الهشيم وقناة "فوكس نيوز" الأمريكية تعلق

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وجاء المقطع الذي قدمه الفراج ضمن الجزء الثاني من مسلسل "ستوديو 22" الكوميدي. وحقق المقطع الكثير من المشاهدات عبر حسابات مختلفة، منها أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر حساب شخص واحد فقط في حوالي 10 ساعات.

ويأتي هذا المشهد الساخر في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام أمريكية عن وجود مؤشرات قوية عن توتر في العلاقات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وكل من السعودية والإمارات.

المصدر: "تويتر"