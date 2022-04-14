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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعالج عصير الليمون بالكركم العديد من الأمراض. فهو مشروب صحي ومنعش. وله الكثير من الفوائد على جسم الإنسان، سنعرّفكم إلى أبرز الأمراض التي يعالجها، بحسب تقرير موقع “boldsky”.

مرض السرطان: X فيتسبّب الكركم في موت الخلايا. ويقلّل من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنّ الكومارين الموجود في قشر الليمون. له فوائد وقائية كيميائية رائعة.

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عصير خارق .. رخيص الثمن ومفعوله فوري في علاج 5 أمراض قاتلة لم يجد الطب علاجا لها

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الكبد: حيث يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، فيمنع الكبد من التلف، والكركم له تأثير وقائي على الكبد. ضد الإجهاد التأكسدي الناجم عن الزئبق. كما يساعد عصير الليمون بالكركم في حماية الكبد وتحسين وظائفه.

علاج الزهايمر: يساعد على قمع الضرر التأكسدي للدماغ، وتقليل الالتهاب ومنع التدهور المعرفي وتراكم الأميلويد، ويقلّل هذا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. كما أنّه يساعد في منع تدهور الحالات المصابة بهذا المرض.

الاكتئاب: يعمل كمضاد للاكتئاب، ويساعد بالتقليل أعراض الاكتئاب. مثل القلق والتعب وفقدان الاهتمام وفقدان الشهية ومشاكل النوم والتهيج والغضب وتقلب المزاج والأفكار الانتحارية.

علاج الجروح العميقة: يساعد في منع خطر الإصابة بعدوى في الجروح. بسبب أنشطتهما المضادة للبكتيريا.