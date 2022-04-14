نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تعود للحياة بـ"معجزة" .. مصرية تروي تجربتها داخل ثلاجة الموتى على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت قرية أورين التابعة إلى مركز شبراخيت في محافظة البحيرة المصرية، واقعة غريبة من نوعها، حيث خضعت سيدة تدعى حكمت إسماعيل إلى عملية جراحية في القلب، لكن الأطباء أبلغوا أسرتها بوفاتها أثناء إجراء العملية، لكن لاحظت إحدى الممرضات؛ أثناء نقلها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، أنها ما زالت على قيد الحياة، ولم تتوف.

وقالت السيدة حكمت إسماعيل، إنها أجرت عملية قلب مفتوح في أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة، ولكن قلبها توقف، وتوقفت نبضاته أثناء إجراء العملية، لذلك أقبل الأطباء على وضعها في ثلاجة الموتى حتى يأتي أفراد أسرتها من أجل استلامها.

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أضافت السيدة حكمت إسماعيل، أن هناك إحدى الممرضات التي لاحظت أنها ما زالت على قيد الحياة، وقلبها ينبض بشكل طبيعي، لذلك توجهت مسرعة إلى الطبيب المسؤول عن حالتها من أجل إخباره بأنها لم تتوف، وأشارت غلى أن نبضها عاد بعد ما دخلت ثلاجة الموتى، وبعدها تم إدخالها إلى غرفة العمليات لإجراء عملية أخرى.

وأوضحت أنها لم تعلم بما حدث لها، نظرًا لأنها لم تكن في كامل وعيها، مشيرة إلى أنها خضعت في اليوم التالي إلى عملية جراحية أخرى، من أجل تركيب دعامتين في القلب، ومن بعدها أخبرها الأطباء وطاقم الممرضين بما حدث لها.

وقالت إن الكادر الطبي أخبروها بما حدث لها وسط صدمتهم ووصفوا ذلك بـ"المعجزة".

المصدر: البيان