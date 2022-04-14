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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت دراسة حديثة نشرتها جمعية السكري الأمريكية، أن تناول خل التفاح في وقت النوم يساعد في استيقاظ تركيزات الجلوكوز المعتدلة لدى البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2. وأشارت الدراسة إلى: "بالنظر إلى أهمية الحفاظ على تركيزات مقبولة للجلوكوز في الدم ، هناك اهتمام كبير بتحديد الأطعمة وأنماط النظام الغذائي التي ستساعد الأفراد المصابين بالسكري على إدارة حالتهم.

"باستخدام تصميم تقاطع عشوائي مع فترة غسل من ثلاثة إلى خمسة أيام بين العلاجات ، اتبع المشاركون خطة وجبة موحدة لمدة يومين ، واستهلكوا إما ملعقتين كبيرتين من خل التفاح أو الماء في وقت النوم مع أونصة واحدة من الجبن." وخلصت الدراسة إلى أن تناول الخل في وقت النوم قد يؤثر بشكل إيجابي على تركيز الجلوكوز عند اليقظة في مرض السكري من النوع 2. "التأثير المضاد لنسبة السكر في الدم لحمض الخليك الموجود في خل التفاح يعزى إلى انخفاض هضم النشا و / أو تأخر إفراغ المعدة." اشتملت دراسة نُشرت في مجلة Diabetes Care في عام 2005 على 10 أشخاص مصابين بداء السكري من النوع 2 ، و 11 شخصًا يعانون من مقاومة الأنسولين ، ومجموعة ضابطة من ثمانية أشخاص غير مصابين بمرض السكري أو مقاومة الأنسولين.

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مشروب بسيط يمنع ارتفاع الجلوكوز في الدم ويمنع التهاب البنكرياس وينشط عملية حرق السكر

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تم اختيار المشاركين عشوائياً لشرب خل التفاح أو مشروب وهمي ثم تناول وجبة من الخبز الأبيض والزبدة وعصير البرتقال. يزيد الخل من حساسية الأنسولين ويقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم بعد الوجبة. أشارت دراسات أخرى أيضًا إلى أن خل التفاح يمكن أن يفيد مستويات السكر في الدم بعد تناول الوجبات. الأنسولين يزيد من تخزين الدهون ويقلل من قدرة الجسم على استخدام الدهون لفو ، شرم قال حمية الطبيب. وتابع الموقع الصحي: “يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن ، وهو ما يلعب دورًا أساسيًا في تطوير مقاومة الأنسولين وتفاقمها.

"إذا تركت دون رادع ، يمكنك أن ترى كيف سيؤدي ذلك إلى حلقة مفرغة: تؤدي مقاومة الأنسولين إلى ارتفاع مستويات الأنسولين ، مما يسهل زيادة الوزن عن طريق تراكم الدهون ، مما يزيد من مقاومة الأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الأنسولين ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن ، وهكذا تستمر الدورة. "الخبر السار هو أن النظام الغذائي وممارسة الرياضة يمكن أن تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن المرتبطة بها ، مما قد يساعد في منع مرض السكري أو حتى عكسه".

المصدر: وكالات