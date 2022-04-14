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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحتوي الإندومي علي مادة خطيرة تسبب اضرار اخطر بالمخ وكثرة استخدامها تصيب الانسان بجلطات وانسداد في الشرايين، ومشاكل في الأوعية الدموية والتي تتطور وربما تصل إلى حد الإصابة بالأورام السرطانية هذا ما تناولته العديد من التقارير الإعلامية.

وأكد عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التغذية في ظل تحرك من بعض الأجهزة الرقابية لسحب عينات من منتج " الاندومي المتداول في الاسواق لتحليلها بعد أن تداولت انباء كثيرة خلال الساعات القليلة الماضية جراء ما يسببه هذا المنتج من اضرار بالغة علي صحة الأطفال.

ولم يقتصر الامر عند هذا الحد بل وصل الامر الي وجود تحرك برلماني واعلنت النائبة الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب احاطة للمطالبة بحظر تداول الاندومي مشددة علي إن الإندومي يحتوي على مادة خطيرة مضرة جدًا بصحة المخ، ذا فأنها ستتقدم بطلب إحاطة إلى المجلس للمطالبة بحظر تداول هذا النوع من الأغذية.

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يدمر المخ ويسبب أوراما سرطانية.. تحرك رسمي في دولة عربية لحظر تداول «الإندومي»

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وأشارت الألفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر2"، مساء امس الثلاثاء، إلى أن الإندومي غذاء غير متوازن تمامًا، خاصة و أنه يستخدم بشكل أساسي مع الأطفال وللأسف يؤثر بالسلب على صحة الأطفال بشكل كبير، ولأنه يحتوي على كمية كبيرة من الزيوت المهدرجة والنشويات ما يضر بصحة القلب والجسم كله على نحو خطير، وأوضحت أنه لا بد من بعض الإجراءات حتى تطالب هيئة سلامة الأغذية بمنع هذا الغذاء من التداول في الأسواق.

ومن جانبها كشفت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بجامعة القاهرة، عن أضرار تناول الشعرية سريعة التحضير، وخطورتها على صحة الإنسان، والكمية المناسبة لتناولها , وقالت عبدالوهاب، في تصريحات تناقلتها بعض المواقع الاخبارية إن الشعرية سريعة التحضير، بها مكونات عبارة عن مكسبات طعم مثل التي توضع في مرقة الدجاج، كما يوجد بها كمية كبيرة من الملح مع التكرار تكون مضرة بصحة الإنسان، لافتة إلى أنها يوجد بها مواد حافظة مثل الموجودة في المشروبات الغازية والمقرمشات.

تابعت: "أخطر مادة موجودة في الشعرية سريعة التحضير «النودلز» هي زيت النخيل، وهو من أسوأ أنواع الزيوت ويسبب جلطات وانسداد في الشرايين، ومشاكل في الأوعية الدموية ومع كثرة الاستخدام يسبب أورام سرطانية"، حسب قولها محذرة المواطنين من الإفراط في تناول المواد الغذائية التي تحتوى على مواد حافظة كبيرة، مطالبة بقراءة مكونات أي منتج قبل تناوله فكلما زادت المواد الحافظة كلما زادت أضرار تناول المنتج.