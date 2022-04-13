نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملياردير بيل غيتس يفجر توقعات مرعبة للعالم : قريباً ستختفي الهواتف المحمولة وهكذا ستتواصلون مع بعضكم! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصبح الجمهور ينتظر تصريحات رجل الاعمال الشهير ​بيل غيتس​ خصوصا ان قرر ان يعلن عن خطوة جديدة سيشهدها المستقبل فبعد ان توقع بالنتشار فيروس كورونا قبل عامين من حدوث ذلك ها هو يفجر مفاجأة غير متوقعة على العالم.

وتوقع غيتس هذه المرة تطوير تقنية حديثة من قبل شركة Chaotic Moon تركز على البرمجيات والتصميم وتطوير الأجهزة المحمولة وتكون على هيئة وشم إلكتروني على الجلد تجمع فيها البيانات الطبية والرياضية وتسمح بإجراء المكالمات والرسائل.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

الملياردير بيل غيتس يفجر توقعات مرعبة للعالم : قريباً ستختفي الهواتف المحمولة وهكذا ستتواصلون مع بعضكم!

في رحاب المسجد النبوي .. لن تصدق ماذا يفعل مقيم أردني منذ ٣٠ عامًا

متحرشان يطاردان فتاة في أحد شوارع السعودية والمفاجأة في ردود أفعال المارة ( شاهد الصدمة )

فيديو يهز مصر .. لحظة اشتعال باص سياحي بداخله ركاب ووفاة 9 أشخاص بينهم أجانب

مقيم يتورط في عملية تهريب ضخمة لحبوب “إمفيتامين المخدر” في السعودية .. والكشف عن جنسيته (شاهد)

مصري يستولي على مليوني دينار في الكويت عبر النصب ويفر هاربًا

لن تصدق ما سيحصل لجسمك إذا تناولت قشر الليمون .. معجزة ربانية يبحث عنها الجميع خصوصا الشباب

خالد الفراج يتغزل بـ "إليسا" ويحرج داود الشريان أمام الجميع! (فيديو)

حبة البركة .. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت " الحبة السوداء " يوميا لعدة أسابيع!.. معجزة ربانية

لن تصدق ماذا سيحدث لجمسك عند تناول الكاكاو بالحليب .. اعرف الآن فورا

مشروب أساسي على سفرة رمضان .. يخفض ضغط الدم ويقلل مستويات الكوليسترول الضار ويحارب الالتهابات وينظف الكلى

معجزة ربانية .. خبيرة تغذية تفجر مفاجأة وتكشف الفوائد العجيبة لتناول البيض أثناء السحور

مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

هذه الخطة لن يتم تنفيذها بين ليلة وضحاها الا ان غيتس يتأمل ان تصل في أسرع وقت ممكن وأن تحل محل الهواتف المحمولة الحالية مشيرا الى ان هذا الاختراع له ميزات ان هذا الوشم سيتم وضعه على الجلد بمعالجات دقيقة مدمجة تساعد على دمجه في الجسم كما انه سيحل محل مكان الهاتف المحمول.