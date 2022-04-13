نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فيديو يهز مصر .. لحظة اشتعال باص سياحي بداخله ركاب ووفاة 9 أشخاص بينهم أجانب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو يوثق حادث تفحم الأتوبيس السياحي، الذي وقع على الطريق الصحراوي عند الكيلو 43 صحراوي أبو سمبل بمحافظة أسوان.

وأظهر الفيديو المتداول على إحدى صفحات فيسبوك، اللحظات الأولى من اشتعال النيران في الأتوبيس ولحظات إخماد الحريق باستخدام طفايات الحريق، كما أظهر صرخات عدد من السياح الأجانب بسبب النيران، حيث قال أحد المواطنين: فيه أجنبية عند الباب بتموت هنا حد يلحقها ، وفقا لموقع "القاهرة 24".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

متحرشان يطاردان فتاة في أحد شوارع السعودية والمفاجأة في ردود أفعال المارة ( شاهد الصدمة )

فيديو يهز مصر .. لحظة اشتعال باص سياحي بداخله ركاب ووفاة 9 أشخاص بينهم أجانب

مقيم يتورط في عملية تهريب ضخمة لحبوب “إمفيتامين المخدر” في السعودية .. والكشف عن جنسيته (شاهد)

مصري يستولي على مليوني دينار في الكويت عبر النصب ويفر هاربًا

لن تصدق ما سيحصل لجسمك إذا تناولت قشر الليمون .. معجزة ربانية يبحث عنها الجميع خصوصا الشباب

خالد الفراج يتغزل بـ "إليسا" ويحرج داود الشريان أمام الجميع! (فيديو)

حبة البركة .. لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت " الحبة السوداء " يوميا لعدة أسابيع!.. معجزة ربانية

لن تصدق ماذا سيحدث لجمسك عند تناول الكاكاو بالحليب .. اعرف الآن فورا

مشروب أساسي على سفرة رمضان .. يخفض ضغط الدم ويقلل مستويات الكوليسترول الضار ويحارب الالتهابات وينظف الكلى

معجزة ربانية .. خبيرة تغذية تفجر مفاجأة وتكشف الفوائد العجيبة لتناول البيض أثناء السحور

مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير)

وشهد طريق أبو سمبل بمحافظة أسوان، في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم الأربعاء، حادثا أليما، أودى بحياة 10 أشخاص منهم 4 سائحين فرنسيين، وواحد بلجيكى، بالإضافة إلى 5 مصريين وذلك نتيجة اصطدام الأتوبيس السياحي، بسيارة ربع نقل المتجهة إلى مدينة أسوان وذلك عند الكيلو 43 من ناحية كمين أبو سمبل.