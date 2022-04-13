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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تورط مقيم سوري مع ثلاثة مقيمين آخرين ومواطنين سعوديين في عملية تهريب ضخمة لحبوب “إمفيتامين المخدر” في السعودية، إلا أنه تم إلقاء القبض عليهم جميعًا.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية الرائد محمد النجيدي: إنه تم “إحباط محاولة تهريب 456 ألف قرص إمفيتامين مخدر مخبأة في مكائن ومعدات وقطع غيار مصاعد”.

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مقيم يتورط في عملية تهريب ضخمة لحبوب “إمفيتامين المخدر” في السعودية .. والكشف عن جنسيته (شاهد)

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وأكد “النجيدي”، أنه تم “القبض على مستقبليها، 3 مقيمين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السورية، ومواطنان، في محافظة جدة ومدينة الرياض”.

وختم المتحدث: أنه “جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة، وذلك بعد المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها”.